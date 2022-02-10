Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл

Сегодня, 15:45

Илья Буров: «Я ошибся в своем прыжке, из-за этого сборная не вышла в финал»

Фристайлист Буров заявил, что сборная России не вышла в финал в командных соревнованиях из-за его ошибки
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский фристайлист Илья Буров заявил, что сборная России не вышла в финал в смешанных командных соревнованиях по акробатике из-за его ошибки.

«Я ошибся в своем прыжке, отсюда такой результат. Можно ссылаться на все, что угодно, но в итоге не хватило каких-то пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить... Обидно», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Бурова.

Сборная России заняла пятое место в финале, набрав 295,97 балла. Команда не попала в четверку лучших и не смогла выйти в главный финал, где разыгрывался комплект медалей.

В главном финале золотую медаль завоевала сборная США. Второе место занял Китай, на третьей строчке — Канада.

Наталья Воронина. Олимпиада 2022: Воронина лидирует на 5000 м в коньках, Непряева осталась в 0,1 секунды от бронзы в лыжах. Онлайн-трансляция 10 февраля

Источник: https://t.me/olympic_russia/7262
Олимпиада
Сборная России по фристайлу
фристайл
3
0
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований женщин
Следующий соперник России — сборная из нехоккейной страны. Там болельщики дают деньги на контракты игроков
Конькобежка Воронина заняла шестое место на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине
Елистратова наградили бронзовой медалью Олимпиады-2022
Умяров — о Ваноли: «Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный»
Фристайлистка Никитина: «Для выхода в финал не хватило психологии, боролась за элемент до конца»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фристайл, мужчины: расписание соревнований

Фристайлистка Никитина: «Для выхода в финал не хватило психологии, боролась за элемент до конца»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости