Илья Буров: «Я ошибся в своем прыжке, из-за этого сборная не вышла в финал»

Фристайлист Буров заявил, что сборная России не вышла в финал в командных соревнованиях из-за его ошибки

Российский фристайлист Илья Буров заявил, что сборная России не вышла в финал в смешанных командных соревнованиях по акробатике из-за его ошибки.

«Я ошибся в своем прыжке, отсюда такой результат. Можно ссылаться на все, что угодно, но в итоге не хватило каких-то пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить... Обидно», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Бурова.

Сборная России заняла пятое место в финале, набрав 295,97 балла. Команда не попала в четверку лучших и не смогла выйти в главный финал, где разыгрывался комплект медалей.

В главном финале золотую медаль завоевала сборная США. Второе место занял Китай, на третьей строчке — Канада.