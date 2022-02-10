Сборная США по фристайлу завоевала золото в командном турнире по акробатике на Олимпиаде в Пекине

Сборная США по фристайлу завоевала золото в смешанном командном турнире по акробатике на Олимпиаде в Пекине.

В главном финале американцы набрали 338,34 балла. За сборную США выступили Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис и Джастин Шенефельд.

Второе место заняла команда Китая (324,22), на третьей строчке — Канада (290,98). Четвертое место у сборной Швейцарии (276,01).

Сборная России не смогла выйти в главный финал, заняв пятую строчку в финале.