Дебют дочери Тутберидзе на Олимпиаде и шансы на золото Синициной и Кацалапова. Оптимистичное начало турнира танцоров

Пападакис/Сизерон лидируют после ритм-танца, Синицина/Кацалапов — вторые.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Танцы. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,83

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,85

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 87,13...

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,09...

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 71,66

Оценивать танцевальный турнир на любом старте — это почти невозможная задача. В этом мире важен каждый шаг, каждая скобка и каждый выкрюк — одно неверное движение, и уровень твоей дорожки или танцевального паттерна окажется не таким высоким, а это повлечет сильную потерю баллов. Поэтому здесь еще важнее, чем в одиночных видах или парном катании, выступать как можно ближе к идеалу. А сделать это для всех трех российских дуэтов, начинавших борьбу за медали или личные рекорды, было непросто.

Прессинг Дианы Дэвис и таинственное исчезновение Степановой/Букина

Диана Дэвис/Глеб Смолкин начали сезон с пятого места на этапе «Гран-при» в Канаде, а в середине него уже попали на Олимпиаду. На чемпионате страны они стали вторыми в отсутствие лидеров Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, а их место и оценки долго обсуждались болельщиками и специалистами. На Диане вообще лежит дополнительный прессинг — не так уж и просто быть дочерью одного из самых известных тренеров в фигурном катании. Этери Тутберидзе пришла поддержать Дэвис и Смолкина, которые выступили в свою силу, несмотря на напряженную обстановку вокруг.

Их лучший результат в ритм-танце больше на десять баллов, но получен он был на второстепенном турнире в Польше. В Пекине же они набрали 71 балл и заняли промежуточное 14-е место. И это совсем не плохо — это первый взрослый сезон Дианы и Глеба, а они уже выступают на Олимпийских играх. Прогрессировать есть куда, опять же, это нельзя не заметить — сегодня был достаточно скованный прокат, где-то не хватало скорости, выверенности движений. Но нельзя сейчас предугадать, что будет в следующем олимпийском цикле — можно просто посмотреть на ту же Вику Синицину, которая сильно выросла в техническом плане буквально за межсезонье.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Getty Images

На фоне допингового скандала с Камилой Валиевой чуть-чуть подзабылись переживания последних дней по поводу двукратных чемпионов России Александры Степановой/Ивана Букина. Они не прилетели в Пекин вместе с остальной частью команды, и долгое время вообще не было известно, что с ними происходит. До журналистов и болельщиков доходила только обрывочная информация, что с ними все в порядке, просто тренируются по индивидуальному графику. Но странно было, что Саша и Ваня никак не вылетают на Олимпиаду — времени оставалось совсем мало. Буквально за пару дней до начала танцевального турнира Степанова/Букин все-таки объявились и успели добраться до Игр, проведя буквально одну тренировку. Опасно — можно не успеть акклиматизироваться и почувствовать олимпийский лед. Да и на сборе в Красноярске их не было.

Илья Авербух, комментировавший соревнования на Первом канале, рассказал, что Саша болела, и из-за этого ребята долго не могли вылететь в Пекин. Хотя сама Степанова отрицала факт болезни — чемпионы России объяснили свое отсутствие на Олимпиаде тем, что они предполагали, что в командный турнир их не возьмут. Значит, и делать в Китае было нечего. Как бы то ни было, ребята наконец попали на Олимпиаду (в Пхенчхан их не пустили) и заехали в первую пятерку по итогам ритм-танца. Еще и проиграли всего пять сотых американцам Мэдисон Чок/Эвану Бейтсу, которые ошиблись в прокате. А Степанова/Букин были чистыми и по базе набрали столько же баллов, сколько и лидеры соревнований.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Getty Images

Идеальный прокат Синициной/Кацалапова в нужное время и в нужном месте

Виктория Синицина/Никита Кацалапов открывали последнюю разминку, и откататься им нужно было максимально чисто. В командном турнире они катались оба танца — спина Никиты не подвела, но проиграли двум разным американским дуэтам. В ритм-танце — Мэдисон Хаббел/Захари Донохью, а в произвольном — Чок/Бейтс. Тревожный звоночек для тех, кто ехал на Олимпиаду за золотом — все-таки россияне выиграли два последних чемпионата Европы и прошлогодний чемпионат мира. Последняя очная встреча Синициной/Кацалапова с Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном была на чемпионате Европы-2020, и там Вика с Никитой обыграли многократных чемпионов мира. Но французы по сезону выступали гораздо увереннее российских лидеров, которые то снимались с соревнований, то катались не так чисто, как могли бы.

Были ошибки и в командном турнире, но в личном зачете ритм-танец вышел совершенно другим. Синицина/Кацалапов как будто не обращали внимания на тревожную ситуацию последних дней, на проигрыш американцам на старте Олимпиады и откатались на сумасшедшем уровне. Личного рекорда все равно не хватило, чтобы обогнать французов — именно они сейчас лидируют по итогам ритм-танца. Но зато у Вики и Никиты получилось уверенно опередить обе американские пары.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото Getty Images

Габриэла и Гийом катались просто волшебно, что отметил и Илья Авербух — он даже сказал, что их танец войдет в историю, настолько грамотно он поставлен и настолько четко исполнен самими фигуристами. А отрыв в два балла для танцевального турнира очень большой, но Олимпиада часто преподносит разные сюрпризы. И если после командного турнира стало тревожно вообще за какую-либо медаль для Вики и Никиты, то сейчас стало понятно, что они способы взять как минимум серебро.