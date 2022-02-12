Яркие цитаты российских фигуристов после короткой программы.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Танцы. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,83

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,85

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 87,13...

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,09...

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 71,66

После ритм-танца у российского дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов сохраняются реальные шансы на золото, Александра Степанова/Иван Букин недалеко от бронзы, а Диана Дэвис/Глеб Смолкин набираются опыта и отбиваются от вопросов американских журналистов. Россияне поддержали Камилу Валиеву, а также высказались о прошедшем дне.

Синицина/Кацалапов (2-е место, 88,85 балла)

О переносе награждения:

— Волнение из-за переноса награждения командника? Конечно, тревога есть, ситуация вокруг, ее все обсуждают, зайдешь в Instagram, там все обсуждают. Просто постарались думать о хорошем, чтобы ни происходило вокруг, нам все равно кататься. Эти мысли помогают.

О соперничестве с Пападакис и Сизероном в борьбе за золото:

— Мы соскучились по ребятам, одно удовольствие на них смотреть, правда. Но столько работы происходит в наших головах, чтобы самим выйти и откатать хорошо, что мы не успеваем думать о баллах и оценках, мы настроены только на себя. Что надо сделать, чтобы их обыграть? Катать хорошо, наотмашь. Все просто. Круто кататься нужно.

Об ошибках в командном турнире:

— В командном турнире мы получили не самые высокие баллы из-за ошибок. Но могу сказать, что мы прекрасно готовы. Тогда не все получилось, но у нас было пять дней, чтобы потренироваться, настроиться. Все шло в обычном режиме. И сегодня короткая программа прошла очень хорошо.

О состоянии спины Никиты:

— Спина беспокоила, не только в этом году, но и в прошлом. В этом году началось еще летом, со сборов, и в течение сезона три раза были сильные случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, с чемпионата России.

Мне очень повезло, что после него мы все-таки нашли людей, которые смогли помочь мне с этой проблемой. В данный момент я чувствую себя очень хорошо. В целом, проблема не исчезнет, скорее всего, в конце сезона мне нужно будет либо прооперировать, либо... В общем, все будет зависеть от моих лечащих врачей. На данный момент все хорошо.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото AFP

Степанова/Букин (5-е место, 84,09)

Об отсутствии в Пекине:

— Почему так долго добирались?

Степанова: — Добирались недолго, как обычно. Просто понимали, что не попадем в командный турнир. Когда об этом узнали, сказать вам не можем, не было какой-то определенной даты. Поэтому нам было логично подготовиться к Олимпиаде в спокойной обстановке у себя дома. Нужно было много чего доработать, мы старались сделать программы еще лучше. Поэтому приехали сюда как на обычный старт — за день-два до начала.

— Ковидом не болели?

— Нет.

— А то Илья Авербух сказал, что Александра чем-то болела.

— Нет, не болела.

О результате:

Степанова: — Мы правда очень довольны прокатом. Очень счастливы, что на протяжении проката нам удалось показать эмоциональную сторону и раствориться в музыке. Что касается атмосферы — Ваня сказал, что хотелось бы больше людей. Но лед здесь потрясающий. 84 балла? Давайте дождёмся произвольной программы, и тогда будем говорить о результате.

Об эмоциях от дебюта на Олимпиаде:

Букин: — Знаете, я восторге от этого места! Деревня, каток, общая атмосфера. Все ходят значками меняются. Выходя на прокат, мы немножко нервничали, но получили удовольствие. И, наверное, я нервничал даже, наверное, чуть меньше, чем на других соревнованиях. Позитивная атмосфера заряжает. Очень жаль, что на трибунах так мало людей. Но они есть, слава богу!

Степанова: — Что-то мы себе представляли, но, когда приехали сюда и почувствовали эту сказку, представления ушли на другой план. Нам здесь нравится, все очень радостно для нас.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото AFP

Дэвис/Смолкин (14-е место, 71,66)

О выступлении

— Как вы себя чувствуете на Олимпиаде, после проката по олимпийскому льду?

— Это потрясающе событие, что нам удалось попасть сюда. У нас есть такая возможность в наши юные года предоставлять свою страну. Мы довольны выступлением. Ждем возможности показать свой произвольный танец-танго. Для нас это будет потрясающий опыт. Для будущего это может дать огромный запас прочности.

— Вы прилетели заранее из-за командного турнира. Как провели время до своего выхода на лед?

— Прилетели не из-за командного, а потому что все вылетали вместе со сборов. Мы изначально настраивались на личный турнир. Удалось поболеть за своих. Прекрасная атмосфера, даже несмотря на все антиковидные меры. Олимпиада — это Олимпиада. Это потрясающе событие. Мы рады быть здесь.

Об учебе в Астраханском институте рыбного хозяйства, биологии и природопользования

— После чемпионата Европы стала мемом ваша учеба в Астраханском институте рыбного хозяйства. Вы действительно там учитесь, успеваете летать?

— Да, мы действительно там учимся, потому что институт сотрудничает с «Самбо-70». Большое количество спортсменов школы имеют прямое отношение к этому вузу. Все на дистанционном обучении, с этим проблем нет, в любом вузе в принципе можно так учиться. Поскольку «Самбо-70» сотрудничает именно с этим вузом, нам идут на какие-то уступки, на время Олимпиады дают сконцентрироваться на ней. Но потом дистанционно все сдаем.

— Прилетать сдавать придется?

— Пока таких разговоров нет, если надо будет — значит, надо. Но пока все дистанционно решается, к счастью, как и во многих вузах, наверное.

— В рыболовство переходить не собираетесь?

— Таких мыслей пока не было.