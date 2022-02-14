Фигуристы принесли в копилку сборной России еще одну награду — серебряную в танцах на льду.

Танцы на льду. Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 218,02...

6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07...

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82

Олимпиада — это время не только для проверки нервов, максимальной сосредоточенности и высочайших физических и моральных нагрузок, но возможность подвести итог (иногда — промежуточный) в историях спортсменов. В таком стиле и хочется рассказать о произвольном танце — не просто описать исполненные спортсменами элементы, но обратить внимание на их судьбы и испытания, которые им пришлось пережить на пути к Пекину.

Драмы и мечты канадцев, пятерка сильнейших для итальянцев и соперничество испанцев

Выступающие за Канаду Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен долго время были в сборной Дании, но несмотря на все старания партнерше так и не удалось получить гражданство страны. А это означает неучастие в Олимпийских играх. Пришлось променять лидирующее место в Дании на номер два в сборной Канады, но зато исполнить мечту — стать олимпийцами. И хоть «Гладиатор» получился менее впечатляющим, чем ритм-танец почти сутки назад, цель-то выполнена.

Сара Уртадо и Адриан Диаз стали глотком свежего воздуха в испанской команде и первыми из всей страны выступили в танцах на льду на Олимпиаде. Но пара с оригинальными программами распалась, а взамен появилось две новые — Сара начала работать с российским спортсменов Кириллом Халявиным, а Адриан выбрал кататься с британкой Оливией Смарт. Так эти два дуэта и соревнуются друг с другом уже долгие годы, удивляя постановками и вместе прогрессируя. Сара и Кирилл попали на Олимпийские игры-2018, через четыре года такого же успеха добились Оливия и Адриан.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри несколько лет пытаются ворваться хотя бы в пятерке сильнейших на мировых чемпионатах — и это им удается на Олимпиаде с прекрасным прокатом произвольного, который оценил даже Илья Авербух. Александра Степанова и Иван Букин впервые выступили на Олимпиаде — в России им постоянно чего-то не хватало, чтобы стать первой парой, а национальные первенства они выигрывали при отсутствии главных соперников. Сначала их опережали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, потом — Лена и Никита с Русланом Жиганшиным и Викторией Синициной соответственно.

На Игры-2018 их не пустили по не до конца понятным причинам, в Пекин они едва успели — тренировались по индивидуальному графику, по их же словам, но Авербух вскользь упомянул о болезни Саши. В Китай ребята попали буквально в последнюю и вдохновенно откатали обе программы. Особенно шикарным получился произвольный танец, если бы не грубая ошибка в конце на слайдинге, лишившая их пятерки сильнейших. Останутся ли на следующий цикл? Было бы хорошо — тут и лидерство в сборной будет безаговорочное, и шансы на медали на мире.

Драмой закончился прокат произвольного у канадцев Пайпер Гилес/Поля Пуарье, которые всегда поражали необычными постановками. Большая часть мировых лидеров катается в группе Патриса Лозона, а Пайпер и Поль выбрали другую дорожку. И в Стокгольме на последнем чемпионате мира канадцы наконец взяли медаль. А сейчас — только седьмое место. Обычно невероятно стабильные и уверенные, Гилес и Пуарье не смогли преодолеть напряжения Олимпийских игр, а партнерша буквально тряслась в беззвучном плаче в уголке слез и поцелуев после проката.

Долгий путь к медали Синициной/Кацалапова и долгожданное золото французов

Американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс тоже постоянно стояли рядом с пьедесталом — шесть лет назад они взяли вторую медаль на чемпионате мира, но с тех пор такого же успеха именно среди всех лидеров показывать не удалось. Их произвольный танец «Змейка» запомнился фигурнокатательной аудитории настолько, что сложно было представить что-то более необычное. Но программа этого сезона получилась космической и в прямом, и в переносном смысле, а соперничество с коллегами по сборной Мэдисон Хаббел/Захари Донохью переросло на новый уровень. Ошибка в ритм-танце отбросила их с пьедестала — до третьего места было примерно три балла отрыва, а в танцах это катастрофически большая сумма.

Вторые американцы (строго говоря, третьи — еще здесь выступали Кейтлин Хавайек/Жан-Люк Бейкер) Хаббел/Донохью вовсе не на этой строчке по рангу — они могли быть медалистами еще на прошлой Олимпиаде. После ритм-танца Мэдисон и Захари шли третьими, но ошиблись в произвольном. А в Пекине уже нет — да, балл штрафа за передержанную поддержку все-таки был, но это всего равно пьедестал.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов очень нервно начали сезон — снимались из-за травмы спины партнера, едва не проиграли произвольный танец на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи итальянцам, до этого у Вики были проблемы с коленом. Но они выдержали все — и даже напряжение последних дней из-за непоняток с командным турниром. Кто бы мог поверить четыре года назад, что Синицина/Кацалапов вообще будут на Олимпиаде и еще и завоюют медаль? Тогда они вообще снялись по ходу произвольного танца, не попали на Игры, но вернулись, сильно спрогрессировав (особенно это касается партнерши!), выиграли чемпионат мира и даже победили в очном противостоянии Габриэлу Пападакис/Гийома Сизерона. До личного золота дойти не успели, но в связи с прессингом и тревожностью последних дней уровень ожиданий уже упал до робких надежд на бронзу. А тут — два прекрасных проката, гораздо лучших, чем в команднике, и долгожданное возвращение на подиум российских дуэтов.

В смелых мечтах можно было надеяться на золото, но французы со своим крышесносным ритм-танцем все-таки были сильнее. Произвольный по своей постановке оставляет более слабое впечатление, но мастерство Пападаксис/Сизерона от этого никуда не пропадает. На Олимпиаде-2018 они могли обыгрывать Тессу Вертью/Скотта Моира, но роковая застежка платья, которая подвела так не вовремя, не позволила им стать олимпийскими чемпионами. В Пекин французы приехали, чтобы взять свое. И получилось — четырехкратные чемпионы мира теперь стали обладателями главного титула в спорте.

В спорте не все всегда получается так, как планируется, но личные истории спортсменов от этого становятся только интереснее. О Диане Дэвис и Глебе Смолкине, ставшие четырнадцатыми на дебютной Олимпиаде, почти постоянно говорят в контексте их родителей — тренера Этери Тутберидзе и актера Бориса Смолкина. Они заметно нервничали, но со своими прокатами справились. И теперь все в их руках — даже за несколько месяцев можно спрогрессировать так, что все удивятся. Синицина и Кацалапов уезжают как минимум с одной медалью — и их карьера, с большой вероятностью, закончена. Никита собрал медали всех достоинств с Олимпийских игр, а вместе они вытащили друг друга на пьедестал всех крупных турниров — через слезы, боль, травмы, разочарования и успехи. Степанова/Букин наконец выступили на первой Олимпиаде, но заканчивать не собираются — Саша уже пообещала, что это их не последние Игры. Пападакис/Сизерон с двумя новыми мировыми рекордами наконец получили то, что они давно заслуживали — титулов олимпийских чемпионов. Олимпиада для танцоров закончена, истории написались, но мечты и стремления остались.