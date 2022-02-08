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Сегодня, 08:20

Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Натан Чен.
Фото Reuters

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе.

На Олимпиаде в Пекине Чен набрал 113,97 балла за свой прокат. Американский фигурист прыгнул четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп.

Предыдущий рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю: на Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в 2020 году он набрал 111,82 балла.

Чен занял первое место по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Второе место у японца Юмы Кагиямы (108,12), третьим стал Шома Уно (105,90). Лучший из россиян — Евгений Семененко (95,76), который занял седьмую строчку.

Произвольная программа у мужчин состоится 10 февраля, начало — в 4.30 (мск).

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Фигурное катание
Олимпиада
Натан Чен
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