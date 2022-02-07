Валиева хочет исполнить две мечты, Кацалапов призывает изменить программу Олимпиады, а Мишина и Галлямов шутят о падении

Что говорили российские спортсмены после завоевания золота в командном турнире.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Командный турнир. Итоговое положение

1. Россия — 74

2. США — 65

3. Япония — 63

4. Канада — 53

5. Китай — 50

Настроение наших явно было приподнятое, но при этом усталое. Тем не менее за сегодня они выдали несколько очень красивых цитат. «СЭ» собрал самое яркое и философское.

Камила Валиева

Об олимпийской мечте:

— Первый раз я смотрела Олимпиаду в 2014 году, когда выступала Юля Липницкая. Очень запомнилась ее произвольная. В 2018-м я очень болела за наших девушек, за Алину и Женю. Это такая детская мечта — с трех лет я говорила маме, что хочу выиграть Олимпиаду. И она сбылась. Надеюсь, и я буду работать, чтобы сбылась еще одна моя мечта.

О борьбе с США:

— Я не следила за очками. Забыла, что катаю последней, увидела, что отстаем от США. Так что не знала о лидерстве.

Об ощущениях от первого четверного на Олимпиаде и нахождения «в центре мира»:

— Счастлива, что сегодня получилось сделать два четверных и тройной аксель. Невероятное ощущение, что вроде бы ты катаешься первый сезон во взрослом катании, а про тебя много говорят, это очень приятно. Есть ответственность, надеюсь, хорошо с ней справляюсь. Чувствую небольшое давление... (Кацалапов призывает: «Смелее, хорошо говоришь!») Это иногда даже идет мне в помощь.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Getty Images

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

О падении:

— Мы не были готовы к такому повороту событий. Что случилось? Случилась тренировка в 6 утра. Вставали в 4 утра, никогда так рано не вставали. В Санкт-Петербурге вообще еще вечер. Что-то непонятное. Но на Олимпиаде ты должен быть готов ко всему.

Александр — о травме:

— Ну, такое себе. Надеюсь, вылечим в течение нескольких дней. Не имеет значения, на личные соревнования готов выйти в любом состоянии.

Анастасия — о мыслях во время падения:

— Первая мысль при падении? Пикируем!

О необходимости замены:

— Мы это не решаем. Наша работа — выходить и приносить результат команде. Нам сказали катать — мы катаем. Конечно, думали, что может быть по-разному: и две замены, и одна, и ни одной. Спрашивают ли наше мнение? Нет. А смысл? Федерация смотрит тренировки и все видит по нашей готовности. Хотя готовы здесь все.

О возможной обиде на Большунова из-за того, что он успел взять первое золото до фигуристов:

— Любое золото — прекрасно. Он красавчик, что вытащил золотую медаль, нам остается за него порадоваться. Неважно, кто первый взял золото, главное, что оно есть.

О том, что Суй/Хань заменились перед произвольной программой:

— Скоро увидимся. Еще не вечер. Будем ждать и готовиться к реваншу.

О преимуществе сборной в таблице:

— Уже шутили, что Валиева может прокатиться просто так и поклониться.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Getty Images

Никита Кацалапов (Виктория Синицина не вышла к журналистам из-за затекших ног)

О проигрыше американским парам:

— Обидно за этот балл, проиграли произволку. Ничего, мы все исправим. Главное — обкатали лед и знаем, где можем прибавить. Тревоги из-за того, что проиграли американцам, нет. У обеих пар выигрывали. Мы уверены в себе, надо восстановиться, и все будет замечательно.

О необходимости замены:

— Когда еще не знали, поедем ли мы на Олимпиаду, для себя поставили цель: если нас выберут в команду, мы будем готовы катать обе программы. Были настроены на это заранее.

О посещаемости:

— Было бы больше зрителей на трибунах — точно бы докрутил и не получил бы дедакшен за поддержку на зрительской энергии!

О сложном расписании:

— Проснулись в 4 утра, мой мозг еще лежал на кровати, пока я тренировался.

О сравнении золота командника Сочи и Пекина:

— Сочи-2014 для меня — некий храм в голове. В моей жизни такого больше и не будет, наверное. Не могу сравнить две эти Олимпиады. Это две разные жизни. Пандемии как минимум не было.

О разговоре с американцами Хаббелл/Донохью после столкновения в первый день:

— На разминке, конечно, снова места никому не хватило. Все посталкивались, кроме нас. С ребятами мы спокойно встретились и обычно общались, как раньше. Никакой вражды нет. Просто у всех свои подходы к работе.

О статусе сборной ОКР:

— Без флага мы выступаем не первый раз, в том числе на Олимпиадах. Флаг у нас, как говорят все спортсмены, внутри. Мы так же глубоко патриотичны. И очень ценим нашу родину.

О добавлении числа медалей в фигурном катании:

— Может, это будет громко, но я ввел бы медаль за каждый вид в команднике — за короткую, за произвольную. Как в гимнастике. Благодаря World Team Trophy в Японии этот командный вид приобрел популярность, он создает какой-то особый командный дух, когда все члены твоей сборной передают тебе всю свою энергию. Мне кажется, это только на пользу фигурному катанию.

О словах Ягудина и Родниной, что командный турнир нельзя сравнить с личным и что он нивелирует ценность личных медалей:

— Тяжело что-то возразить выдающимся личностям и спортсменам, но фигурное катание не стоит на месте. Никак это не нивелирует личную медаль, сейчас ребята сидят и настраиваются на индивидуальный турнир, чтобы выдать там не менее замечательный прокат.

Американцы Хаббелл/Донохью — о победе России

— США всегда была сильны, сюда приехала группа сильных спортсменов. Но русские заслужили победу, они выступили потрясающе.