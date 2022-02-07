«Валиева для фигурного катания — это как Байлз для гимнастики». Что американцы думают о наших фигуристах

За океаном в восторге от сборной России по фигурному катанию, несмотря на то что она обыграла сборную США в команднике.

Сборная России во второй раз в истории выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде. И произвела неизгладимое впечатление на американскую публику. СМИ и соцсети в США сейчас пишут о российских звездах едва ли не больше, чем о собственных. «СЭ» собрал самое интересное из этих высказываний.

Если Валиева не вдохновила весь мир, то я не знаю, что еще нужно

Главным творцом победы стала 15-летняя Камила Валиева. Она принесла наибольшее количество баллов в копилку сборной России. Столь яркий дебют Камилы на Олимпиаде отметили и в США.

«Господи, если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, то я не знаю, что еще нужно», — сказал в эфире NBC бывший американский фигурист Джонни Вейр.

«My goodness. If that performance didn't inspire the whole world to take up ice skating, I don't know what would.»@JohnnyGWeir in reaction to 15-year-old Kamila Valiyeva's historic performance in the figure skating team event. #WinterOlympics pic.twitter.com/3LsUGi7tZL — NBC Olympics (@NBCOlympics) February 7, 2022

Программа, с которой выступила Валиева, отличалась своей сложностью. Камила стала первой из фигуристок, кому удалось приземлить на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов) и каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп). Кроме того, она исполнила в одной программе два четверных прыжка, четверной прыжок и тройной аксель.

«Валиева сотворила историю! Эту фразу вы услышите еще не раз на Олимпийских играх», — написала Элен Тенг (ESPN).

Комментарий Элен Тенг (ESPN).

Издание The Athletic назвало успех Валиевой историческим. Также американцы отметили выступление пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов. В произвольной программе они показали лучший результат, опередив ближайших преследователей на шесть баллов. «Они до последнего были ошеломительны, пока Галлямов не потерял равновесие и не уронил Мишину», — говорится в отчете ESPN.

Падение действительно было страшным. К счастью, обошлось без серьезных травм. «Когда начала падать, мысль была — пикируем. Ничего не болит. Синяки будут, но мы их замажем», — сказала Мишина.

Своим падением Камила доказала, что она человек

Американский юрист Дональд Кипкорир остался под впечатлением от проката Валиевой. «На Играх в Пекине суперзвездой стала 15-летняя Камила Валиева. Она выступила безупречно и показала отличный результат. Но западные СМИ вряд ли расскажут об этом, потому что она русская», — заявил Дональд.

For this year Beijing Winter Olympics, the superstar is ice skater Kamila Valieva, 15, with her flawless performance & perfect scores. Western Media may not tell us much about her heroic performance because she is Russian. pic.twitter.com/FcqCPvjF1k — Donald B Kipkorir (@DonaldBKipkorir) February 7, 2022

«Своим падением Валиева доказала, что она человек, — отмечает другой американский болельщик. — Камила доминирует на уровне Симоны Байлз в спортивной гимнастике».

Удостоился внимания и Марк Кондратюк. «Два года назад его практически никто не знал, а теперь он олимпийский чемпион», — написал один из поклонников фигурного катания в Twitter. В командном турнире Марк занял второе и третье места в произвольной и короткой программах соответственно.

mark kondratyuk was basically an unknown 2 years ago, and now he's an olympic gold medalist ? #Beijing2022 #figureskating — czarina (@fleetwoodhag) February 7, 2022

Что касается танцевальных пар, то Никита Кацалапов и Виктория Синицина также впечатлили зрителей своим выступлением. «Настоящий восторг от танца Синициной и Кацалапова. Черт возьми, это так красиво!» — призналась danniibun.

The awe of watching Sinitsina/Katsalapov dance, my gosh. It's so beautiful #figureskating — danniirabbit (@danniibun) February 7, 2022

Никита Кацалапов — первый танцор в истории Олимпийских игр, которому удалось выиграть два золота в командном турнире. На Играх в Сочи он, выступая в паре с Еленой Ильиных, также стал олимпийским чемпионом.