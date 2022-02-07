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Сборная России по фигурному катанию во второй раз в истории выиграла командный турнир на Олимпиаде

Сегодня, 12:10

«Валиева для фигурного катания — это как Байлз для гимнастики». Что американцы думают о наших фигуристах

Николай Егорычев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Getty Images
За океаном в восторге от сборной России по фигурному катанию, несмотря на то что она обыграла сборную США в команднике.

Сборная России во второй раз в истории выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде. И произвела неизгладимое впечатление на американскую публику. СМИ и соцсети в США сейчас пишут о российских звездах едва ли не больше, чем о собственных. «СЭ» собрал самое интересное из этих высказываний.

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Если Валиева не вдохновила весь мир, то я не знаю, что еще нужно

Главным творцом победы стала 15-летняя Камила Валиева. Она принесла наибольшее количество баллов в копилку сборной России. Столь яркий дебют Камилы на Олимпиаде отметили и в США.

«Господи, если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, то я не знаю, что еще нужно», — сказал в эфире NBC бывший американский фигурист Джонни Вейр.

Программа, с которой выступила Валиева, отличалась своей сложностью. Камила стала первой из фигуристок, кому удалось приземлить на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов) и каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп). Кроме того, она исполнила в одной программе два четверных прыжка, четверной прыжок и тройной аксель.

«Валиева сотворила историю! Эту фразу вы услышите еще не раз на Олимпийских играх», — написала Элен Тенг (ESPN).

Комментарий Элен Тенг (ESPN).
Комментарий Элен Тенг (ESPN).

Издание The Athletic назвало успех Валиевой историческим. Также американцы отметили выступление пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов. В произвольной программе они показали лучший результат, опередив ближайших преследователей на шесть баллов. «Они до последнего были ошеломительны, пока Галлямов не потерял равновесие и не уронил Мишину», — говорится в отчете ESPN.

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Падение действительно было страшным. К счастью, обошлось без серьезных травм. «Когда начала падать, мысль была — пикируем. Ничего не болит. Синяки будут, но мы их замажем», — сказала Мишина.

Своим падением Камила доказала, что она человек

Американский юрист Дональд Кипкорир остался под впечатлением от проката Валиевой. «На Играх в Пекине суперзвездой стала 15-летняя Камила Валиева. Она выступила безупречно и показала отличный результат. Но западные СМИ вряд ли расскажут об этом, потому что она русская», — заявил Дональд.

«Своим падением Валиева доказала, что она человек, — отмечает другой американский болельщик. — Камила доминирует на уровне Симоны Байлз в спортивной гимнастике».

Удостоился внимания и Марк Кондратюк. «Два года назад его практически никто не знал, а теперь он олимпийский чемпион», — написал один из поклонников фигурного катания в Twitter. В командном турнире Марк занял второе и третье места в произвольной и короткой программах соответственно.

Что касается танцевальных пар, то Никита Кацалапов и Виктория Синицина также впечатлили зрителей своим выступлением. «Настоящий восторг от танца Синициной и Кацалапова. Черт возьми, это так красиво!» — призналась danniibun.

Никита Кацалапов — первый танцор в истории Олимпийских игр, которому удалось выиграть два золота в командном турнире. На Играх в Сочи он, выступая в паре с Еленой Ильиных, также стал олимпийским чемпионом.

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Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Виктория Синицина
Камила Валиева
Марк Кондратюк
Никита Кацалапов
Симона Байлз
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