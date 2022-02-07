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Сегодня, 20:45

После хоккеисток респираторы должны надеть на американских фигуристов! Это будет справедливо

8 февраля стартует мужской турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Винсент Чжоу был вынужден сняться с турнира одиночников.
Фото Getty Images
Логичное требование к организаторам Олимпиады после инцидента в матче Россия — Канада в женском хоккее.

Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде стартует мужской турнир по фигурному катанию. От России, которая выиграла командный турнир и несколько часов лидировала в медальном зачете, в нем выступят три представителя: Марк Кондратюк (06.26 мск), Евгений Семененко (06.32) и Андрей Мозалев (07.12).

Кондратюк катается без перерывов

Командник надолго еще останется, говоря клише, в наших сердцах. Очень у многих, особенно фанатов Трусовой и Щербаковой, — занозой. Послушайте яркую реплику Андрея Журанкова на канале «Кваксель» по этой теме.

Произошедшее — очень красноречивая картинка сумасшедшего уровня фигурного катания в России. Американцы буквально подарили нам возможность омедалить кого хочешь, и мы не смогли выбрать кого. Как красиво объяснили мне американские журналисты: «Российская федерация боролась за золото, а американская хотела быть милой для всех. Поэтому они пустили в командник Карен Чен, которая добыла на чемпионате мира третью путевку в личном женском олимпийском турнире. Но на большее, чем серебро, мы все равно претендовать не могли».

Теперь главный вопрос — как мы переживем личные турниры. Александру Галлямову необходимо лечение — он заметно хромает, восстановление нужно всем. У Кондратюка времени на него не будет, но он уже стал олимпийским чемпионом и о большем мечтать в Пекине не мог — будучи еще полтора года назад если не ноунеймом, то темной лошадкой.

Что делать после положительных тестов Чжоу?

Но у США тоже есть потери, и гораздо более ощутимые. Когда американская сборная сидела в командном боксе на соревнованиях, объявили, что положительный ПЦР-тест взят у Винсента Чжоу. Второй тест тоже оказался положительным и теперь фигурист вынужден сняться с индивидуального турнира. Сильный фигурист, между прочим. Бронзовый призер чемпионата мира-2019 и выходец из китайской семьи.

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Во-первых, это показывает полный абсурд попыток кататься в респираторах на льду. В команде США так делали Натан Чен и Чжоу, в безмасочном режиме выступал только Джейсон Браун.

Во-вторых, что мы теперь будем делать с американской сборной? Чжоу сидел вчера вместе с американцами в одном командном боксе, в зоне kiss-and-cry.

Сегодня организаторы потребовали от женских хоккейных сборных Канады и России играть в респираторах, превратив «пузырчатую» Олимпиаду в еще больший сюрреализм. В правилах такого обязательства у атлетов нет.

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Может, тогда ISU стоит потребовать от американских одиночников не снимать маски во время прокатов? В конце концов, фигурное катание тоже может быть контактным — на шестиминутных разминках. О тренировках вообще молчу — там фигуристы по полчаса катаются рядом и, как показали Ванесса Джеймс и Маттео Гуаризе, могут быть очень контактными.

В сборной Украины только что вышел из застенка Иван Шмуратко, пропустивший из-за коронавируса командный турнир. А в керлинге австралийке Тали Гилл разрешили выступать в дабл-миксте, несмотря на положительный тест. Интересно, что по этому поводу думает наш фигурист Михаил Коляда, которого отцепили от Олимпиады после одного положительного теста?

Наш фотограф Дарья Исаева провела неделю в карантине, будучи контактной (то есть с отрицательными тестами!). Логики в нынешнем антиковидном протоколе в Пекине нет.

Если от хоккеисток так хотели игры в масках, давайте будем последовательны. Пусть американские и украинские фигуристы выступают в них же. Или вообще все. Ну чтоб абсурд был погуще, прямо отборный.

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Что касается фаворитов, то командный турнир добавил к ним, помимо Юдзуру Ханю и Натана Чена, японца Юму Кагияму. Парень с суперскольжением и четырьмя четверными набрал 209 баллов за одну произвольную. Это еще не уровень Чена, но близко.

Ханю на первой тренировке в Пекине скорее боролся с четверным акселем, чем набирал форму, и с нескольких попыток упал (все были сильно недокручены). Чен после отдыха в команднике, конечно, фаворит. Если он, будучи шестикратным чемпионом мира, так и не возьмет олимпийское золото, еще и в родном для его мамы Пекине, это будет трагедией. А если победит — то можно и заканчивать.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Андрей Мозалев
Анна Щербакова
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Натан Чен
Юдзуру Ханю
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