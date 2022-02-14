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Сегодня, 10:35

«Олимпиада в Милане? Посмотрим». Синицина и Кацалапов завоевали серебро и, возможно, хотят большего

Вице-чемпионы Олимпиады-2022 Синицина и Кацалапов заявили, что планируют ехать на ЧМ-2022
Сергей Федоров
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото AFP
Что говорили наши танцоры после поражения в золотой битве с французами.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Танцы на льду. Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 218,02...
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82

В столичном дворце олимпийского Пекина завершились соревнования в танцах на льду. Российский дуэт Никиты Кацалапова и Виктории Синициной за две программы набрал 220,51 балла и завоевал серебряные награды, уступив только французскому дуэту Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226,98). Бронзовые медали остались за Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США (218,02). После окончания соревнований Никита Кацалапов и Виктория Синицина ответили на вопросы журналистов.

Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. У Синициной и Кацалаповой — серебро. О лучшем при безупречных французах нельзя было даже мечтать

Расписание было издевательское

Что на душе после выступления на Олимпийских играх:

— На душе большая радость и счастье. Внутри — опустошение и усталость. Это был супертяжелый день или ночь, даже непонятно. Расписание было издевательское, но это был прекрасный опыт, который ни с чем не сравнится. Такие ощущения ты вряд ли где-то еще получишь. Мы очень довольны собой, все получилось. Реально довольны прокатом.

О прокате и соперничестве с французами Пападакис и Сизероном:

— Мы приехали за победой, выложились на максимум. Мы сделали все, над чем работали, не к чему даже придраться. Мы еще вложили всю нашу душу и эмоции. Очень довольны собой. Боролись до последнего, катались сегодня без страха на абсолютный максимум. Пападакис и Сизерон выдали лучший результат сезона. Можем их только поздравить. Мы только зашли в комнату ожидания и начали смотреть за выступлением французского дуэта. Очень переживали за них как спортсмены. Ребята откатали отлично, проникновенно. Так что еще раз поздравляем их от всей души.

О волнении перед прокатом:

— Когда вышли на лед после разминки, были настолько сконцентрированы и воодушевлены, что никакие лишние мысли в голову не лезли. Смотрели друг другу в глаза и чувствовали уверенность и поддержку. На протяжении всего проката не теряли концентрации. А после проката можно было выдохнуть. Когда это закончилось, хотелось и кричать, и радоваться, и плакать одновременно.

Елена Ильиных и&nbsp;Никита Кацалапов. Восемь лет назад Кацалапов стал олимпийским чемпионом с другой партнершей. Их дуэт называли самым перспективным

Планируем ехать на чемпионат мира

О влиянии командного турнира на выступление в индивидуальном первенстве:

— Командник очевидно пошел нам на огромную пользу. Это не назвать даже тестированием льда. Мы уже познакомились с этим льдом, доверяли ему, а он нам очень помогал на индивидуалке. И даже с эмоциями проще. Ты выходишь, понимаешь, что уже это прочувствовал. Все пошло на пользу.

О популяризации танцев на льду:

— Каждый из нас сделал огромную историю в танцах на льду. Наш вид чуть менее популярен остальных в фигурном катании, но он разнообразный и в каких-то сферах даже сложнее. Мы очень разносторонние люди. Нам нужно разбираться и в спорте, и в искусстве. Это очень интересный вид, хочется больше популяризовать его в мире.

О планах на Олимпиаду 2026 года в Милане:

— Посмотрим. До следующей еще четыре года. Сейчас надо восстановиться, выспаться и отдохнуть. На чемпионат мира пока планируем ехать.

О дальнейших планах в Пекине:

— Будем поддерживать партнеров по команде на дальнейших прокатах. В остальном планов пока не было никаких, у нас есть только желание сходить на какие-нибудь другие виды спорта. Если соберемся с силами, обязательно сходим.

Россияне Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов завоевали серебро, французы Габриэла Пападакис и&nbsp;Гийом Сизерон выиграли золото, американцы Мэдисон Хаббелл и&nbsp;Захари Донохью&nbsp;&mdash; на&nbsp;третьем месте.
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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У Синициной и Кацалапова — серебро. О лучшем при безупречных французах нельзя было даже мечтать
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