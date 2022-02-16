Ждем золота фигуристок и подвига конькобежек. Главные события 17 февраля

Чего ждать в четверг на зимних Олимпийских игра х в Пекине.

Среда подарила российским спортсменам и болельщикам немало незабываемых впечатлений и сразу четыре награды — серебро в женской биатлонной эстафете, бронзовые награды Максима Бурова в лыжной акробатике и мужской и женской сборных в командном спринте у лыжников. А предстоящий четверг еще до старта Олимпийских игр был, пожалуй, самым ожидаемым днем для российских болельщиков — нам предстоит увидеть завершение турнира в женском одиночном фигурном катании. Всего же на аренах Пекина будет разыграно шесть комплектов наград, в том числе четыре с участием россиян.

На первый-второй

Задолго до начала олимпийского турнира по фигурному катанию было понятно, что золото в соревнованиях девушек должно быть российским — претенденток на него в стране было больше, чем мест в сборной. В итоге в Пекин приехали Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. И несмотря на все перипетии, россиянки после короткой программы заняли три из первых четырех мест в промежуточном протоколе. Лучший результат показала Валиева, которой не помешала даже помарка на одном из прыжков, Щербакова стала второй, а Трусова — четвертой. Вклиниться между ними смогла лишь японка Каори Сакамото.

Но окончательно всех участниц по местам расставит исполнение произвольных программ. Напомним, что в отличие от короткой здесь будет разрешено исполнение четверных прыжков, которые, например, являются козырем той же Трусовой и есть в арсенале Валиевой с Щербаковой. На тренировке в среду Камила без ошибок исполнила все прыжки из программы, включая три четверных, Щербакова и Трусова не избежали падений.

В четверг фигуристки будут выходить на лед в порядке занятых в короткой программе мест от последнего к первому. Это значит, что все россиянки появятся на арене в последней разминке. Трусова выступит 22-й из 25 участниц, Щербакова — 24-й, Валиева — 25-й. И при удачном стечении обстоятельств весь пьедестал может оказаться российским — такое в истории олимпийского фигурного катания ранее случалось лишь дважды, в 1908 и 1956 годах.

13.00 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

Хлопнуть дверью

В четверг последний матч на пекинской Олимпиаде проведут российские керлингистки. Нынешний турнир получился для них явно неудачным — первую победу удалось одержать лишь после шести неудач подряд. Но вслед за победой над китаянками команда Алины Ковалевой дала бой одному из лидеров, сборной Швеции.

Теперь россиянкам предстоит завершить турнир матчем с британками. Причем в отличие от команды ОКР представительницы Великобритании еще ведут ожесточенную борьбу за место в плей-офф, и для них этот матч значит куда больше, чем для наших керлингисток. Ковалевой же и ее подругам по команде надо попытаться уйти с последнего места в таблице.

Почти на финишной прямой и соревнования конькобежцев — спортсменам осталось разыграть три комплекта наград. В четверг это сделают девушки на дистанции 1000 м. У сборной России на этой дистанции есть призер ЧМ-2021 Елизавета Голубева, но она в заявку не попала. В забегах на километр примут участие Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

Первой на старт выйдет Фаткулина, которая брала олимпийскую бронзу еще на 500-метровке в Сочи — в 10-й паре ее соперницей станет Екатерина Айдова из Казахстана. В 13-й паре побежит Голикова, которая стала олимпийским призером на той же 500-метровке уже здесь, в Пекине — на соседней дорожке будет сильная японка Михо Такаги, обладательница бронзы Пхенчхана в этой дисциплине. А Качанова выступит в заключительном, 15-м забеге в паре с именитой американкой, победительницей ЧМ-2021 и лидером текущего сезона Кубка мира Бриттани Боу. Будет очень интересно.

9.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Россия — Великобритания

11.30 Конькобежный спорт. 1000 м. Женщины

Необычный кросс

Ранним утром день начнется с квалификации в хафпайпе у девушек-фристайлисток. Сборную России здесь представит Александра Глазкова. Чтобы выходить в финал, нужно попадать в число 12 лучших из 20 участниц.

Четверг вообще станет большим днем в турнире по фристайлу. Днем также пройдет квалификация в мужском хафпайпе, где россияне не представлены. Зато вот в женском ски-кроссе представительниц команды ОКР сразу четыре. Это опытнейшая Анастасия Чирцова, выступавшая еще на домашних Играх в Сочи, а также Екатерина Мальцева, Елизавета Панкратова и Наталья Шерина.

Для начала девушкам предстоит квалификация, по итогам которой их разделят по заездам в плей-офф. А затем пойдут соревнования на выбывание, начиная с 1/8 финала. В каждом раунде нужно попадать в число двух лучших, чтобы продвигаться дальше.

Также в четверг будут разыграны медали в горнолыжной комбинации у девушек, где от России выступает Юлия Плешкова. А вот в последнем виде программы у двоеборцев, командном турнире, команда ОКР не представлена.

4.30 Фристайл. Хафпайп. Женщины. Квалификация

5.30 Горные лыжи. Комбинация. Женщины. Скоростной спуск

6.30 Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Квалификация

7.30 Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Квалификация

9.00 Горные лыжи. Комбинация. Женщины. Слалом

9.00 Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Плей-офф и финалы

10.00 Лыжное двоеборье. Командный турнир. Квалификация

11.00 Лыжное двоеборье. Командный турнир. Прыжки с трамплина

14.00 Лыжное двоеборье. Командный турнир. Эстафета 4х5 км