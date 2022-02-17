Реально ли догнать Валиеву? В чем шанс Щербаковой и Трусовой

Анализируем расклады на произвольную программу.

Перед произвольной программой женщин на Олимпиаде определенности нет. У лидера Камилы Валиевой нет огромного преимущества в оценках перед ближайшими преследовательницами. У однокашницы и соотечественницы Анны Щербаковой действующая чемпионка России и Европы выигрывает менее двух баллов. Есть ли шанс преодолеть это отставание в ходе проката?

Валиева претендует на 270 баллов

Камила Валиева показывала в этом сезоне результат 272,71 балла, но на чемпионате Европы не дотянулась до тех самых 260 — 259,06. Причем там Валиева стартовала в произвольной программе с 90 баллов — а здесь с 82. Правда, в Таллине чемпионка Европы допустила две грубые ошибки — упала с трикселя и лишилась каскада четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, засчитан был лишь первый прыжок. Другими словами, даже при повторении такого контента у нее будет в районе 250 баллов. Любой из дополнительно исполненных элементов даст еще по 8-9 баллов. Щербакова и Трусова поддавливают, это уже не безнадежная борьба, но ошибки Валиевой нужны. И одной, как в короткой программе, не хватит.

Заявка Валиевой: три четверных (два тулупа, один из которых в каскаде, и сальхов) и тройной аксель.

Фраза, характеризующая выступление на Олимпиаде: «У меня уже просто нет сил».

Щербакова претендует на 255-260 баллов

На этой Олимпиаде у Щербаковой уже были тренировки с тремя четверными прыжками. Если судьи будут так же благосклонны к ребрам на ее лутцах и не будут замечать неясные ребра, то шансы у Анны догнать Камилу очень неплохие.

Личный рекорд сезона у Анны — 237,42 балла на чемпионате Европы, а там, напомним, она завалила короткую программу, набрав на 11,15 балла меньше, чем позавчера в Пекине. То есть резерв для улучшения уже есть. Если представить, что Щербакова все-таки пойдет на два четверных и исполнит квадфлип в каскаде с тройным тулупом, а не 3F + 3T, как обычно, — это еще 5,7 балла добавки к базовой стоимости и пара потенциальных баллов в GOE. Таким образом, уже с таким набором идущая второй Анна может претендовать на 255 баллов.

А если она еще и замахнется на четверной лутц, что маловероятно, но возможно, то отыграет еще баллов 5-6. В общем, 260 баллов — потолок.

Здесь, конечно, есть еще один тонкий момент: стоит ли идти ва-банк? Но думаю, что соперницы Валиевой гонят от себя подобные мысли.

Заявка Щербаковой: два четверных флипа — один сольный и один в каскаде с тройным тулупом.

Фраза, характеризующая выступление на Олимпиаде: «Очень рада, что практически не нервничала — на удивление. Спокойно, с самого первого акцента контролировала каждое движение».

Трусова претендует на 265 баллов

Подсчет результата Трусовой особенно затруднен — пять четверных на соревнованиях ни разу исполнены не были. Хотя на тренировках прокаты с пятью приземленными прыжками были, и не раз. Наиболее устойчиво, как подсчитали болельщики, выглядит флип, который Трусова исполнила в 85% случаев на тренировках, далее лутцы и тулуп (около 75%). Основные проблемы — с квадсальховом (25%). Было бы разумно его выкинуть из программы, но, как известно, фигуристки борются не друг с другом, а только с самими собой. Особенно Трусова.

Лучший результат Александры в сезоне также зафиксирован на Евро (234,36), но на национальном старте, чемпионате России, было намного больше — 248,65. Тем не менее справедливо сравнивать все-таки международные результаты.

В Таллине Трусова ошиблась на трех прыжковых элементах — упала с четверных тулупа и лутца и получила минусовые оценки за тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. В короткой программе были привычные 75,13. Сейчас — 74,60.

Удачный квадтулуп даст прибавку примерно в 7 баллов, лутц, да еще и в заявленном каскаде (в Таллине его Трусова потеряла), — до 10 баллов. Чистый каскад с тройным — еще несколько. Наконец, в отсутствие падений ликвидируются два балла из-за дедакшенов. При чистом прокате стопроцентно будут выше компоненты.

Общую потенциальную прибавку Трусовой можно оценить примерно в 30 баллов — это дает результат около 265. Таким образом, она вполне способна бороться с Валиевой, даже если Камила выдаст практически чистый прокат.

Вопрос в том, удастся ли, ведь Олимпиада — это не тренировка, даже на пекинском катке.

Заявка Трусовой: пять четверных — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах.

Фраза, характеризующая выступление на Олимпиаде: «Мне абсолютно не важно, как кто откатался, какие это соревнования, и чего мне может это стоить».

Расписание выступлений в сильнейшей разминке

16.09 Ю Ен (Корея) — 70,34 балла после короткой программы

16.17 Вакаба Хигути (Япония) — 73,51

16.25 Александра Трусова (Россия) — 74,60

16.33 Каори Сакамото (Япония) — 79,84

16.41 Анна Щербакова (Россия) — 80,20

16.49 Камила Валиева (Россия) — 82,16

Время московское.