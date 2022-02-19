Мишина и Галлямов проиграли китайским чемпионам два балла и стали третьими. Такой плотности на Олимпиадах не было никогда
В пяти видах олимпийской программы российские фигуристы выиграли в Пекине шесть медалей. Чемпионами Игр стали представлявшие Россию в командном турнире одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анна Щербакова, победившая в женском турнире. Дуэты Синицина/Кацалапов и Мишина/Галлямов добавили к командному золоту серебро и бронзу личных соревнований соответственно. Среди одиночниц второй стала Александра Трусова, а среди пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Медали российских фигуристов в Пекине:
|
Спортсмен
|
Вид
|
Медаль
|
Сборная России (Кондратюк, Валиева, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов)
|
Команда
|
Золото
|
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
|
Танцы
|
Серебро
|
Анна Щербакова
|
Женщины
|
Золото
|
Александра Трусова
|
Женщины
|
Серебро
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
|
Пары
|
Серебро
|
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
|
Пары
|
Бронза
Россия уверенно выиграла медальный зачет в фигурном катании. Сборная США собрала полный комплект наград, китайцы и французы взяли по прогнозируемому золоту, а японцы к одному серебру добавили аж три бронзы.
Медальный зачет в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине:
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
2
|
3
|
1
|
6
|
2. США
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3. Китай
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Франция
|
1
|
0
|
0
|
1
|
5. Япония
|
0
|
1
|
3
|
4
Шесть медалей — лучший результат сборной на Олимпийских играх. Правда, по качеству наград команда-2022 расположилась только на пятом месте в современной истории. По три золота было в Лиллехаммере, Нагано, Турине и Сочи, два — в Солт-Лейк-Сити, одно — в Пхенчхане и ни одного — в провальном Ванкувере.
Результаты сборной России на Олимпийских играх:
|
Год
|
Город
|
Виды
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1994
|
Лиллехаммер
|
4
|
3
|
2
|
0
|
5
|
1998
|
Нагано
|
4
|
3
|
2
|
0
|
5
|
2002
|
Солт-Лейк-Сити
|
4
|
2
|
3
|
0
|
5
|
2006
|
Турин
|
4
|
3
|
0
|
1
|
4
|
2010
|
Ванкувер
|
4
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2014
|
Сочи
|
5
|
3
|
1
|
1
|
5
|
2018
|
Пхенчхан
|
5
|
1
|
2
|
0
|
3
|
2022
|
Пекин
|
5
|
2
|
3
|
1
|
6
Наиболее напряженная борьба на всем турнире случилась в завершавшем программу турнире пар. Российский дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов проиграл олимпийским чемпионам из Китая всего 0,63 балла. После введения современной системы оценивания фигуристов (применяется с Игр в Турине) только один раз итоговый отрыв был меньше. Любопытно, что четыре года назад в Пхенчхане в роли пострадавших выступили победившие в субботу Тарасову и Морозова китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, которые отстали от немецкого дуэта Алена Савченко/Брюно Массо на 0,43 балла. Четвертое место в рейтинге неудач делят Евгений Плющенко и Евгения Медведева, уступившие соответственно Эвану Лайсачеку и Алине Загитовой по 1,31 балла.
Минимальные разрывы между первым и вторым местом на Олимпийских играх:
|
Год
|
Вид
|
1-е место
|
Результат
|
2-е место
|
Результат
|
Отрыв
|
2018
|
Пары
|
Савченко/Массо Германия
|
235,90
|
Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай
|
235,47
|
0,43
|
2022
|
Пары
|
Суй Вэньцзин/Хань Цун Китай
|
239,88
|
Тарасова/Морозов Россия
|
239,25
|
0,63
|
2018
|
Танцы
|
Вирту/Моир Канада
|
206,07
|
Пападакис/Сизерон Франция
|
205,28
|
0,79
|
2010
|
Мужчины
|
Лайсачек США
|
257,67
|
Плющенко Россия
|
256,36
|
1,31
|
2018
|
Женщины
|
Загитова Россия
|
239,57
|
Медведева Россия
|
238,26
|
1,31
Но если минимальные разрывы между лидерами для Олимпиад не редкость, но плотность результатов тройки призеров в Пекине получилась беспрецедентной. Завоевавшие бронзу россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов отстали от соотечественников на 1,54 балла, а от чемпионов — на 2,17. Ранее все призеры Олимпиады помещались в пятибалльный промежуток всего однажды — 4,79 балла отделили бронзовых призеров Турина Елену Грушину и Руслана Гончарова от завоевавших золото Татьяны Навки и Романа Костомарова.
Тройки призеров, которые уместились в минимальный отрыв на Олимпийских играх:
|
Год
|
Вид
|
Тройка призеров
|
Разрыв
|
2022
|
Пары
|
Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай, Тарасова/Морозов Россия, Мишина/Галлямов Россия
|
2,17
|
2006
|
Танцы
|
Навка/Костомаров Россия, Бельбин/Агосто США, Грушина/Гончаров Украина
|
4,79
|
2018
|
Пары
|
Савченко/Массо Германия, Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай, Дюамель/Рэдфорд Канада
|
5,75
|
2010
|
Пары
|
Шэнь Сюэ/Чжао Хунбо Китай, Пан Цин/Тун Цзянь Китай, Савченко/Шолковы Германия
|
5,97
|
2014
|
Женщины
|
Сотникова Россия, Ким Юн А Корея, Костнер Италия
|
7,86