Мишина и Галлямов проиграли китайским чемпионам два балла и стали третьими. Такой плотности на Олимпиадах не было никогда

Статистические итоги турнира пар и фигурного катания в целом на Олимпиаде

В пяти видах олимпийской программы российские фигуристы выиграли в Пекине шесть медалей. Чемпионами Игр стали представлявшие Россию в командном турнире одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анна Щербакова, победившая в женском турнире. Дуэты Синицина/Кацалапов и Мишина/Галлямов добавили к командному золоту серебро и бронзу личных соревнований соответственно. Среди одиночниц второй стала Александра Трусова, а среди пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Медали российских фигуристов в Пекине:

Спортсмен Вид Медаль Сборная России (Кондратюк, Валиева, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов) Команда Золото Виктория Синицина/Никита Кацалапов Танцы Серебро Анна Щербакова Женщины Золото Александра Трусова Женщины Серебро Евгения Тарасова/Владимир Морозов Пары Серебро Анастасия Мишина/Александр Галлямов Пары Бронза

Россия уверенно выиграла медальный зачет в фигурном катании. Сборная США собрала полный комплект наград, китайцы и французы взяли по прогнозируемому золоту, а японцы к одному серебру добавили аж три бронзы.

Медальный зачет в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине:

Страна З С Б Всего 1. РОССИЯ 2 3 1 6 2. США 1 1 1 3 3. Китай 1 0 0 1 Франция 1 0 0 1 5. Япония 0 1 3 4

Шесть медалей — лучший результат сборной на Олимпийских играх. Правда, по качеству наград команда-2022 расположилась только на пятом месте в современной истории. По три золота было в Лиллехаммере, Нагано, Турине и Сочи, два — в Солт-Лейк-Сити, одно — в Пхенчхане и ни одного — в провальном Ванкувере.

Результаты сборной России на Олимпийских играх:

Год Город Виды З С Б Всего 1994 Лиллехаммер 4 3 2 0 5 1998 Нагано 4 3 2 0 5 2002 Солт-Лейк-Сити 4 2 3 0 5 2006 Турин 4 3 0 1 4 2010 Ванкувер 4 0 1 1 2 2014 Сочи 5 3 1 1 5 2018 Пхенчхан 5 1 2 0 3 2022 Пекин 5 2 3 1 6

Наиболее напряженная борьба на всем турнире случилась в завершавшем программу турнире пар. Российский дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов проиграл олимпийским чемпионам из Китая всего 0,63 балла. После введения современной системы оценивания фигуристов (применяется с Игр в Турине) только один раз итоговый отрыв был меньше. Любопытно, что четыре года назад в Пхенчхане в роли пострадавших выступили победившие в субботу Тарасову и Морозова китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, которые отстали от немецкого дуэта Алена Савченко/Брюно Массо на 0,43 балла. Четвертое место в рейтинге неудач делят Евгений Плющенко и Евгения Медведева, уступившие соответственно Эвану Лайсачеку и Алине Загитовой по 1,31 балла.

Минимальные разрывы между первым и вторым местом на Олимпийских играх:

Год Вид 1-е место Результат 2-е место Результат Отрыв 2018 Пары Савченко/Массо Германия 235,90 Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай 235,47 0,43 2022 Пары Суй Вэньцзин/Хань Цун Китай 239,88 Тарасова/Морозов Россия 239,25 0,63 2018 Танцы Вирту/Моир Канада 206,07 Пападакис/Сизерон Франция 205,28 0,79 2010 Мужчины Лайсачек США 257,67 Плющенко Россия 256,36 1,31 2018 Женщины Загитова Россия 239,57 Медведева Россия 238,26 1,31

Но если минимальные разрывы между лидерами для Олимпиад не редкость, но плотность результатов тройки призеров в Пекине получилась беспрецедентной. Завоевавшие бронзу россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов отстали от соотечественников на 1,54 балла, а от чемпионов — на 2,17. Ранее все призеры Олимпиады помещались в пятибалльный промежуток всего однажды — 4,79 балла отделили бронзовых призеров Турина Елену Грушину и Руслана Гончарова от завоевавших золото Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Тройки призеров, которые уместились в минимальный отрыв на Олимпийских играх: