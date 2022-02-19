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Фигурное катание

Сегодня, 19:10

Мишина и Галлямов проиграли китайским чемпионам два балла и стали третьими. Такой плотности на Олимпиадах не было никогда

Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Reuters
Статистические итоги турнира пар и фигурного катания в целом на Олимпиаде.

В пяти видах олимпийской программы российские фигуристы выиграли в Пекине шесть медалей. Чемпионами Игр стали представлявшие Россию в командном турнире одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анна Щербакова, победившая в женском турнире. Дуэты Синицина/Кацалапов и Мишина/Галлямов добавили к командному золоту серебро и бронзу личных соревнований соответственно. Среди одиночниц второй стала Александра Трусова, а среди пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Медали российских фигуристов в Пекине:

Спортсмен

Вид

Медаль

Сборная России (Кондратюк, Валиева, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов)

Команда

Золото

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Танцы

Серебро

Анна Щербакова

Женщины

Золото

Александра Трусова

Женщины

Серебро

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Пары

Серебро

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Пары

Бронза

Россия уверенно выиграла медальный зачет в фигурном катании. Сборная США собрала полный комплект наград, китайцы и французы взяли по прогнозируемому золоту, а японцы к одному серебру добавили аж три бронзы.

Медальный зачет в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине:

Страна

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

2

3

1

6

2. США

1

1

1

3

3. Китай

1

0

0

1

Франция

1

0

0

1

5. Япония

0

1

3

4

Шесть медалей — лучший результат сборной на Олимпийских играх. Правда, по качеству наград команда-2022 расположилась только на пятом месте в современной истории. По три золота было в Лиллехаммере, Нагано, Турине и Сочи, два — в Солт-Лейк-Сити, одно — в Пхенчхане и ни одного — в провальном Ванкувере.

Результаты сборной России на Олимпийских играх:

Год

Город

Виды

З

С

Б

Всего

1994

Лиллехаммер

4

3

2

0

5

1998

Нагано

4

3

2

0

5

2002

Солт-Лейк-Сити

4

2

3

0

5

2006

Турин

4

3

0

1

4

2010

Ванкувер

4

0

1

1

2

2014

Сочи

5

3

1

1

5

2018

Пхенчхан

5

1

2

0

3

2022

Пекин

5

2

3

1

6

Наиболее напряженная борьба на всем турнире случилась в завершавшем программу турнире пар. Российский дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов проиграл олимпийским чемпионам из Китая всего 0,63 балла. После введения современной системы оценивания фигуристов (применяется с Игр в Турине) только один раз итоговый отрыв был меньше. Любопытно, что четыре года назад в Пхенчхане в роли пострадавших выступили победившие в субботу Тарасову и Морозова китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, которые отстали от немецкого дуэта Алена Савченко/Брюно Массо на 0,43 балла. Четвертое место в рейтинге неудач делят Евгений Плющенко и Евгения Медведева, уступившие соответственно Эвану Лайсачеку и Алине Загитовой по 1,31 балла.

Минимальные разрывы между первым и вторым местом на Олимпийских играх:

Год

Вид

1-е место

Результат

2-е место

Результат

Отрыв

2018

Пары

Савченко/Массо Германия

235,90

Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай

235,47

0,43

2022

Пары

Суй Вэньцзин/Хань Цун Китай

239,88

Тарасова/Морозов Россия

239,25

0,63

2018

Танцы

Вирту/Моир Канада

206,07

Пападакис/Сизерон Франция

205,28

0,79

2010

Мужчины

Лайсачек США

257,67

Плющенко Россия

256,36

1,31

2018

Женщины

Загитова Россия

239,57

Медведева Россия

238,26

1,31

Но если минимальные разрывы между лидерами для Олимпиад не редкость, но плотность результатов тройки призеров в Пекине получилась беспрецедентной. Завоевавшие бронзу россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов отстали от соотечественников на 1,54 балла, а от чемпионов — на 2,17. Ранее все призеры Олимпиады помещались в пятибалльный промежуток всего однажды — 4,79 балла отделили бронзовых призеров Турина Елену Грушину и Руслана Гончарова от завоевавших золото Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Тройки призеров, которые уместились в минимальный отрыв на Олимпийских играх:

Год

Вид

Тройка призеров

Разрыв

2022

Пары

Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай, Тарасова/Морозов Россия, Мишина/Галлямов Россия

2,17

2006

Танцы

Навка/Костомаров Россия, Бельбин/Агосто США, Грушина/Гончаров Украина

4,79

2018

Пары

Савченко/Массо Германия, Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай, Дюамель/Рэдфорд Канада

5,75

2010

Пары

Шэнь Сюэ/Чжао Хунбо Китай, Пан Цин/Тун Цзянь Китай, Савченко/Шолковы Германия

5,97

2014

Женщины

Сотникова Россия, Ким Юн А Корея, Костнер Италия

7,86

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (слева), Евгения Тарасова/Владимир Морозов и&nbsp;Суй Вэнцзин/Хань Цун (с&nbsp;флагом Китая). Не хватило 63 сотых. Три российские пары уступили золото китайцам

Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
0
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