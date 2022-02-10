Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:45

«Становится мужчиной, но работы много». Мишин оценил выступление Семененко в произвольной программе

Мишин прокомментировал выступление Семененко в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление своего ученика Евгения Семененко в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Достойное выступление. Породистый, красивый молодой человек. У него болела спина, он даже на разминке не попробовал ничего толком. Становится мужчиной, но работы много. Мы знаем, что делать и будем делать лучше. Трудно сказать, насколько травма сказалась на выступлении. Мог и без травмы сорвать прыжки», — сказал Мишин «СЭ».

Семененко успешно приземлил два четверных прыжка в произвольной программе и получил 178,37 балла. По сумме выступлений у него в активе 274,13 балла и 8-е место. Это лучший результат среди российских спортсменов.

Марк Кондратюк допустил ошибки в выступлении и занял 15-е место (248.82). Андрей Мозалев дважды упал в произвольной и по сумме баллов оказался на 19-й позиции (233.33).

Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
2
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Скелетонист Третьяков: «Разрыв до второго места совсем небольшой, будем бороться»
Бестемьянова — о выступлении одиночников на Олимпиаде-2022: «Они могут больше»
Ханю остался в шаге от медали, а Чен боролся сам с собой. Россияне с давлением не справились
Россия в фигурном катании на Олимпиаде 2022: все результаты и медали
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 10 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия в фигурном катании на Олимпиаде 2022: все результаты и медали

Бестемьянова — о выступлении одиночников на Олимпиаде-2022: «Они могут больше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости