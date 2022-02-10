«Становится мужчиной, но работы много». Мишин оценил выступление Семененко в произвольной программе

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление своего ученика Евгения Семененко в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Достойное выступление. Породистый, красивый молодой человек. У него болела спина, он даже на разминке не попробовал ничего толком. Становится мужчиной, но работы много. Мы знаем, что делать и будем делать лучше. Трудно сказать, насколько травма сказалась на выступлении. Мог и без травмы сорвать прыжки», — сказал Мишин «СЭ».

Семененко успешно приземлил два четверных прыжка в произвольной программе и получил 178,37 балла. По сумме выступлений у него в активе 274,13 балла и 8-е место. Это лучший результат среди российских спортсменов.

Марк Кондратюк допустил ошибки в выступлении и занял 15-е место (248.82). Андрей Мозалев дважды упал в произвольной и по сумме баллов оказался на 19-й позиции (233.33).