Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции

Личные соревнования мужчин в фигурном катании на Олимпиаде стартуют 8 февраля

Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 8 и 10 февраля. Местом проведения соревнований станет Столичный дворец спорта.

В турнире примут участие 30 спортсменов, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 24 сильнейших фигуриста.

Действующим олимпийским чемпионом является японский фигурист Юдзуру Ханю.

Сборная России:

Марк Кондратюк

Андрей Мозалев

Евгений Семененко

Олимпиада 2022, фигурное катание, мужчины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

8 февраля

Мужчины, короткая программа

4.22

10 февраля

Мужчины, произвольная программа

4.38

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине