Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции
Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 8 и 10 февраля. Местом проведения соревнований станет Столичный дворец спорта.
В турнире примут участие 30 спортсменов, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 24 сильнейших фигуриста.
Действующим олимпийским чемпионом является японский фигурист Юдзуру Ханю.
Сборная России:
Марк Кондратюк
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Олимпиада 2022, фигурное катание, мужчины: расписание соревнований и трансляций (время московское)
8 февраля
Мужчины, короткая программа
4.22
10 февраля
Мужчины, произвольная программа
4.38
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине