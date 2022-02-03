Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:30

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции

Личные соревнования мужчин в фигурном катании на Олимпиаде стартуют 8 февраля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 8 и 10 февраля. Местом проведения соревнований станет Столичный дворец спорта.

В турнире примут участие 30 спортсменов, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 24 сильнейших фигуриста.

Действующим олимпийским чемпионом является японский фигурист Юдзуру Ханю.

Сборная России:

Марк Кондратюк
Андрей Мозалев
Евгений Семененко

Олимпиада 2022, фигурное катание, мужчины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

8 февраля

Мужчины, короткая программа

4.22

10 февраля

Мужчины, произвольная программа

4.38

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Фигурист Марк Кондратюк: из ноунейма в лидеры сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
ОКР назвал состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира
«Это сильнейший состав! Все ребята — первые номера». Тарасова о командном турнире на Олимпиаде
Павлюченкова пожелала нашим спортсменам терпения на Играх в Пекине
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание и трансляции всех соревнований
Определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022
Журова: «Если наши хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований женщин и трансляции

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований спортивных пар и трансляции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости