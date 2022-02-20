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20 февраля, 23:35

Авербух — о турнире пар на Олимпиаде: «Лучшие соревновались с лучшими»

Авербух поблагодарил российские спортивные пары за выступление на Олимпиаде
Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший фигурист, продюсер и комментатор Илья Авербух прокомментировал выступление российских спортивных пар на Олимпийских играх.

«Вчера был день, где лучшие соревновались с лучшими, и хочется поблагодарить за эти выступления ребят, — написал Авербух в Instagram. — Поздравляю в первую очередь Евгению Тарасову и Владимира Морозова, ваш путь не может не восхищать! Эта серебряная медаль с золотым отливом и ваш прокат — то, чем мы вместе с вами всегда будем гордиться!

Мишина и Галлямов замечательно справились, и впереди у них еще новое четырехлетие, уверен, что пара нас еще будет удивлять не только техническим оснащением, но и восхитительными программами. Убежден, что они также смогут подняться на высшую ступень пьедестала почета. Бойкова и Козловский: пройти этот затянувшийся этап становления и выйти на новую орбиту — ребятам абсолютно подвластно, уверен в этом.

Поздравляю наставников — Максима Транькова, который прошел этот сложный путь вместе со своими учениками! Недавно присоединившегося к штабу Этери Тутберидзе Алексея Тихонова, который сделал очень много для пары.

Мое восхищение Этери Тутберидзе, которая смогла вернуть пару в топ, подведя к блестящему прокату. И, конечно, мое признание великой Тамаре Москвиной, выдающемуся тренеру на века!»

Золото выиграл дуэт из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Ханю. Тарасова и Морозов стали вторыми, а Мишина и Галлямов замкнули тройку. Бойкова и Козловский заняли четвертую позицию.

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Илья Авербух
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