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Сегодня, 16:24

Загитова поддержала Валиеву в эфире Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в эфире Первого канала высказалась о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Камила, ты держись. Ты потрясающая девочка. Как сказала Татьяна Анатольевна, мы — не — верим», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день оспорила, а отстранение было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Олимпиада
Алина Загитова
Камила Валиева
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