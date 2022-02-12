Этери Тутберидзе наблюдала за выступлением Дэвис и Смолкина на Олимпиаде-2022

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с ритм-танцем на Олимпиаде в Пекине.

Судьи поставили паре 71,66 балла и они после своего проката лидируют в турнирной таблице. Также пара квалифицировалась в произвольную программу.

За выступлением Дэвис и Смолкина наблюдала Этери Тутберидзе. Обычно она выводит пару на лед и не смотрит выступление спортсменов.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В ритм-тамнце еще предстоит выступить Виктории Синициной и Никите Кацалапову, Александре Степановой и Ивану Букину.