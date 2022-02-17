«Легенда. Самая живая и настоящая». Липницкая прокомментировала прокат Трусовой на Олимпиаде-2022

Липницкая назвала Трусову легендой после ее проката на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Юлия Липницкая поздравила Александру Трусову с серебряной медалью Олимпийских игр в Пекине.

«Легенда. Самая живая и настоящая», — написала Липницкая в Instagram.

Сторис Юлии Липницкой, Александра Трусова. Фото Instagram

Трусова завоевала серебро (251,73), исполнив впервые в истории пять четверных прыжков в произвольной программе. Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13).

Золото выиграла Анна Щербакова, которая получила в сумме за две программы 255,95 балла. Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).