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Сегодня, 19:08

«Легенда. Самая живая и настоящая». Липницкая прокомментировала прокат Трусовой на Олимпиаде-2022

Липницкая назвала Трусову легендой после ее проката на Олимпиаде-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото ОКР
Сторис Юлии Липницкой, Александра Трусова.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Юлия Липницкая поздравила Александру Трусову с серебряной медалью Олимпийских игр в Пекине.

«Легенда. Самая живая и настоящая», — написала Липницкая в Instagram.

Сторис Юлии Липницкой, Александра Трусова. Фото Instagram
Сторис Юлии Липницкой, Александра Трусова.
Фото Instagram

Трусова завоевала серебро (251,73), исполнив впервые в истории пять четверных прыжков в произвольной программе. Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13).

Золото выиграла Анна Щербакова, которая получила в сумме за две программы 255,95 балла. Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Юлия Липницкая
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