«Сердце разрывается за Камилу Валиеву». Туктамышева поделилась эмоциями после завершения произвольной программы

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление российских фигуристок в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

«Ох. Очень нервозный старт получился. Саша Трусова, Аня Щербакова, поздравляю вас! Вы большие умницы!

Каори — супер! Очень рада за тебя, отлично выступила.

Сердце разрывается за Камилу Валиеву. Даже не знаю, что тут еще сказать. Наверное, самое важное сейчас в такой момент оказаться рядом с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе!

Один из важных и непредсказуемых этапов позади, теперь время выдохнуть...» - написала Туктамышева в Instagram.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У нее 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место. На ее счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.