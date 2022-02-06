Юдзуру Ханю прибыл в Пекин на Олимпиаду

Японский фигурист Юдзуру Ханю прилетел в Пекин на Олимпийские игры, сообщает olympics.

Ханю пропустил командный турнир по фигурному катанию. Личный турнир одиночников начнется 8 февраля, произвольные программы они представят 10 февраля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что японец не выступит на турнире. Это произошло из-за того, что на арене в Пекине во время тренировки танцоров появилось следующее объявление: «Юдзуру Ханю, Япония. Снялся с соревнования».