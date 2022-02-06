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Сегодня, 14:20

Юдзуру Ханю прибыл в Пекин на Олимпиаду

Екатерина Савостина
Корреспондент

Японский фигурист Юдзуру Ханю прилетел в Пекин на Олимпийские игры, сообщает olympics.

Ханю пропустил командный турнир по фигурному катанию. Личный турнир одиночников начнется 8 февраля, произвольные программы они представят 10 февраля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что японец не выступит на турнире. Это произошло из-за того, что на арене в Пекине во время тренировки танцоров появилось следующее объявление: «Юдзуру Ханю, Япония. Снялся с соревнования».

Источник: https://olympics.com/en/news/beijing-olympics-hanyu-yuzuru-arrival?utm_source=twitter&utm_medium=social-organic&utm_campaign=twitter_global_beijing-2022_tw-tweet_84ab082dc0&utm_content=twitter_global_beijing-2022_tw-tweet_84ab082dc0
Фигурное катание
Олимпиада
Юдзуру Ханю
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