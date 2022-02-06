«Стыдно за них». Навка высказалась о поведении украинских спортсменов во время командных соревнований

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала реакцию украинских фигуристов на прокат россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее, 6 февраля, после выступления 15-летней российской фигуристки все спортсмены, кроме украинских, аплодировали стоя Валиевой.

«Это позор. Стыдно. Спортсмены должны поддерживать друг друга. Во время Олимпийских игр всегда во всем мире останавливались неурядицы. Тем более, они молодые ребята. Зачем это делать? Это очень некрасиво. Стыдно за них», — сказала Навка «СЭ».

Валиева заняла первое место (90,18 балла), вторая — японка Вакаба Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).