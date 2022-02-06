Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 14:08

«Стыдно за них». Навка высказалась о поведении украинских спортсменов во время командных соревнований

Навка назвала позором поведение украинских фигуристов после проката россиянки Валиевой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сборная Украины по фигурному катанию.
Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала реакцию украинских фигуристов на прокат россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее, 6 февраля, после выступления 15-летней российской фигуристки все спортсмены, кроме украинских, аплодировали стоя Валиевой.

«Это позор. Стыдно. Спортсмены должны поддерживать друг друга. Во время Олимпийских игр всегда во всем мире останавливались неурядицы. Тем более, они молодые ребята. Зачем это делать? Это очень некрасиво. Стыдно за них», — сказала Навка «СЭ».

Валиева заняла первое место (90,18 балла), вторая — японка Вакаба Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
1
5
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Переполняет гордость». Навка — о медалях российских лыжников на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция
Олимпиада-2022: сможет Непряева составить конкуренцию шведкам в спринте? У нее уже есть серебро пекинских Игр
В Госдуме назвали оскорбительным вопрос американского журналиста Большунову о допинге
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 6 февраля
«Мы часто помогаем Большунову, но в скиатлоне я хотел сам показать результат». Спицов — об олимпийском пьедестале
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наворачиваются слезы». Навка эмоционально отреагировала на прокаты Валиевой и Кондратюка в командном турнире

Юдзуру Ханю прибыл в Пекин на Олимпиаду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости