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Сегодня, 14:05

Ягудин: «Трусовой надо понять, что она хочет — прыгнуть пять четверных или выигрывать»

Ягудин поделился впечатлениями от первой тренировки Трусовой
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился с «СЭ» впечатлениями от первой официальной тренировки российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

— Как вам девушки на тренировке?
— Это их первая официальная тренировка. Валиева — все то же самое, прекрасна и хороша. Щербакова, на мой взгляд, улучшила форму — причем не на чуть-чуть, а прилично. Два раза четверной флип сделала, причем очень легко, в прокате — четверной лутц. Да, каждая из них совершала ошибки, но у Щербаковой видна разница между чемпионатом России и Европы и тем, что есть сейчас.

У Трусовой — все как обычно. Она умеет делать все четверные, и ее задача — просто уметь их собирать. В остальном, все ошибаются и все срывают.

— Но стоит ли пытаться собрать их здесь, на Олимпиаде? Хотя Тутберидзе вот хлопала подопечной.
— Ну, я не видел их тренировки и не знаю, как у них строится работа. Мне кажется, Саше нужно понять, чего она больше хочет — либо выигрывать, либо пытаться исполнить пять четверных.

— А совместить разве не вариант?
— Можно. Но это скорее бонус.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Александра Трусова
Алексей Ягудин
Анна Щербакова
Камила Валиева
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