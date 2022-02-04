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Сегодня, 07:13

Ягудин: «Очень хорошее выступление Марка Кондратюка, просто молодец»

Ягудин остался доволен выступлением Кондратюка в командном турнире Олимпиады
Роман Шишов
Корреспондент

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил старт командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Очень хорошее выступление Марка Кондратюка, просто молодец! В командном турнире важны не баллы, а занятое место, — цитирует Ягудина пресс-служба Олимпийского комитета России. — Марк стал третьим, принес в общую копилку восемь очков. Для нас это идеальный расклад. Марк, а вместе с ним и вся команда сделали уверенный шаг в сторону золотой медали.

Честно говоря, когда ребята в первой группе стали срывать прыжки, закрались опасения, а как откатает Кондратюк. В фигурном катании часто бывает так — один упал, второй — и дальше цепная реакция... Но, к счастью, на Марка это не повлияло. Всех поздравляю с ярким началом командного турнира фигуристов!".

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье местов короткой программе. Первым стал американец Нейтан Чен, а вторым — японец Шома Уно.

Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Россию представит пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.

Алексей Ягудин
Марк Кондратюк
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