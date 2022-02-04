Серебряный призер Олимпиады-1988 в парном фигурном катании Олег Овсянников в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление россиянина Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира.

«Молодец! Так держать! Конечно, очень важно было задать тон всей команде. Безумно рад за Марка. Кондратюк сделал максимум. Желаю всей нашей команде продолжать в том же духе. Пока Марк не готов бороться с японцем и американцем. Кондратюк сделал все, что он мог для команды. Победа реальна. У нас очень сбалансированная команда Главное, чтобы не случилось никаких казусов. Будем бороться за золото», — сказал Овсянников «СЭ».

Первое место занял американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).

Таким образом, Кондратюк принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.