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Вячеслав Фетисов: «Наши фигуристки вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень»

Фетисов заявил, что российские фигуристки вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень
Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты женского фигурного катания на Олимпиаде-2022.

«Эмоции зашкаливали, в этой ситуации переживал за Камилу, конечно, очень расстроился, — цитирует Фетисова ТАСС. — Надеюсь, ее это не сломает, она сумеет собраться, продолжит выступления и порадует нас безграничным талантом. Одновременно рад за других наших двух девочек, которые тоже оказались в непростой психологической ситуации, справились с нервами и добились результата. Они все трое — крутые спортсменки и фигуристки, которые вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень».

Анна Щербакова выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2022, набрав в сумме за две программы 255,95 балла.

Александра Трусова завоевала серебро, исполнив пять четверных прыжков (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13747865
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Вячеслав Фетисов
Камила Валиева
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