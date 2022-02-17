Вячеслав Фетисов: «Наши фигуристки вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты женского фигурного катания на Олимпиаде-2022.

«Эмоции зашкаливали, в этой ситуации переживал за Камилу, конечно, очень расстроился, — цитирует Фетисова ТАСС. — Надеюсь, ее это не сломает, она сумеет собраться, продолжит выступления и порадует нас безграничным талантом. Одновременно рад за других наших двух девочек, которые тоже оказались в непростой психологической ситуации, справились с нервами и добились результата. Они все трое — крутые спортсменки и фигуристки, которые вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень».

Анна Щербакова выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2022, набрав в сумме за две программы 255,95 балла.

Александра Трусова завоевала серебро, исполнив пять четверных прыжков (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).