Плющенко: «Камилочка, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем»

Плющенко обратился к российским фигуристкам после завершения соревнований на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram подвел итоги соревнования фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Олимпийские игры — это самые сложные соревнования! Аня Щербакова — наша новая олимпийская чемпионка! Это было мощно и в то же время легко! И твой характер — это твоя уникальность!

Сашенька, ты сделала историю, пять квадров — это как не крути — крутооооо! Не все получилось, но я ряд, что твоя мечта сбылась!

Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты — очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир! Уникальная и неповторимая!

Более чем уверен, что для Саши и Камиля это точно не последние Олимпийские игры! Never give up», — написал Плющенко.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У нее 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место. На ее счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.