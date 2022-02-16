В МОК подтвердили, что награждение фигуристок после произвольной программы Олимпиады не состоится

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопросы журналистов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Как мы будем предотвращать такую ситуацию в Париже? Напоминаю, что мы обсуждаем всего один случай. Мы предоставили работу с допинг-случаями независимым организациям. По делу Валиевой мы сделаем соответсвующие выводы, но оно еще не закончилось.

Церемонии награждения на стадионе после произвольной программы тоже не будет», – сказал Адамс.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Второе место занимает Анна Щербакова (80,20), Александра Трусова (74,60) идет на четвертой позиции.

Напомним, что из-за рассмотрения дела Валиевой было отменено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию, в котором сборная России одержала победу.