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Сегодня, 06:43

В МОК подтвердили, что награждение фигуристок после произвольной программы Олимпиады не состоится

Сергей Федоров
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Дмитрий Кузнецов
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопросы журналистов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Как мы будем предотвращать такую ситуацию в Париже? Напоминаю, что мы обсуждаем всего один случай. Мы предоставили работу с допинг-случаями независимым организациям. По делу Валиевой мы сделаем соответсвующие выводы, но оно еще не закончилось.

Церемонии награждения на стадионе после произвольной программы тоже не будет», – сказал Адамс.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Второе место занимает Анна Щербакова (80,20), Александра Трусова (74,60) идет на четвертой позиции.

Напомним, что из-за рассмотрения дела Валиевой было отменено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию, в котором сборная России одержала победу.

Олимпиада
Камила Валиева
МОК
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