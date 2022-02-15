Радионова считает, что Трусова будет бороться с Сакамото за олимпийскую бронзу

Призерка чемпионата мира и Европы Елена Радионова прокомментировала «СЭ» итоги женской короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Российские фигуристки занимают два первых места. Лидирует Камила Валиева (82,16), вторая — Анна Щербакова (80,20), третья — Каори Сакамото (Япония) — 79,84 балла. На четвертой строчке располагается Александра Трусова (74,60).

«Конечно, это не самый лучший прокат Камилы. Она вообще молодец, что справилась со своим контентом, хоть и сделала аксель 3,5 со степ-аутом, это не грубая ошибка. В любом случае, она лидер после короткой программы. Даже с небольшой помаркой она первая, это значит, что она на шаг впереди всех остальных. Самое главное, чтоб к произвольной она восстановилась, как физически, так и морально», — сказала Радионова «СЭ».

Радионова также оценила прокат Ани Щербаковой.

«Аня отлично откатала, все так четко, уверенно, как будто она уже не первый раз на Олимпийских играх. Мне кажется, она даже не чувствовал никакого волнения. Все решится в произвольной. Думаю, борьба за третье место будет между Трусовой и Сакамото, конечно же, потому что Саша может быть выше. Если она сделает тот контент, который она себе ставит, это будет космос. У Ани с Камилой не такая большая разница в баллах — всего 2, это считай почти ничего. Девчонки сегодня все откатались хорошо, несмотря на то что Саша упала с тройного акселя. Она все равно упорно хочет его выполнить, это достойно уважения. В произвольной будет волнительно, но они уже почувствовали атмосферу Олимпийских игр. Думаю, там уже должно быть поспокойней», — добавила Радионова.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.