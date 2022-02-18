В ISU объяснили, почему Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине

В Международном союзе конькобежцев (ISU) объяснили, почему российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине.

«Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку призеров, были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов», — приводит ТАСС слова представителя ISU.

Вчера, 17 февраля, 15-летняя Валиева заняла четвертое место в женском одиночном катании. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призером — Александра Трусова. Бронза — у японки Каори Сакамото.

Фигуристки выступят с показательными номерами 20 февраля, в последний день Олимпиады в Пекине.