Винер-Усманова сравнила допинговый скандал вокруг Валиевой с отстранением Кабаевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сравнила ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 с произошедшим на Играх-2020 в Токио, когда Дина Аверина из-за судейских решений осталась без золотой медали.

«Я предсказывала эту ситуацию на Олимпийских играх, говоря, что вторым номером программы будет фигурное катание, — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой. — На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила — самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта. Даже [актер Алек] Болдуин написал, что эта девочка заключила в себе одной всю красоту мира».

Также Винер-Усманова вспомнила ситуацию с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

«А еще, как говорит наш очень выдержанный и великий человек, руководитель нашей страны [Владимир Путин], у каждого свое дело, ее дело перед Богом — выдержать. У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года. Есть еще пример летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано», — добавила Винер-Усманова.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц. Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.