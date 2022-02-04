Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:49

Украинская фигуристка Голиченко о запрете говорить на русском: «По языку ограничений нет, каждый выбирает сам»

Украинские фигуристы Даренский и Голиченко заявили, что им не запрещали говорить на русском языке на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Украинские фигуристы Софья Голиченко и Артем Даренский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, сообщили, что им не запрещали общаться на русском языке на Олимпиаде в Пекине.

«Можем ли мы общаться с русскими? Нас предупредили, что лучше вообще не контактировать с иностранцами из-за коронавирусных ограничений», — сказал Даренский.

«Но по языку никаких ограничений нет. Каждый спортсмен сам выбирает, на каком языке общаться», — добавила Голиченко.

Напомним, украинские фигуристы Александра Назарова/Максим Никитин, выступающие в танцах на льду, после проката на командном турнире Олимпийских игр-2022 отвечали на вопрос украинского телевидения о выступлении на русском языке. С российскими журналистами украинцы также поговорили на русском языке. Также на русском с журналистами общался и Максим Никитин, который представляет Украину в мужском одиночном катании.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко не стал отвечать на вопрос российских журналистов о запрете говорить на русском. На вопросы он отвечал на английском.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
1
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Олимпиада 2022: Россия — вторая после ритм-танца в команднике по фигурке. Онлайн-трансляция
Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
«У нас нет никаких проблем с другими спортсменами». Ковальчук ответил про скандальный самолет и тесты
«Наши фигуристы лучшие на планете!» Гербольдт — о прокате Кондратюка в командном турнире
Синицина/Кацалапов проиграли американцам в командном турнире. Это добавляет тревоги и перед личным стартом
Кацалапов о столкновении с американцами перед ритм-танцем: «Накипело, весь день это продолжается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наши фигуристы лучшие на планете!» Гербольдт — о прокате Кондратюка в командном турнире
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости