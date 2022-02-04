Украинская фигуристка Голиченко о запрете говорить на русском: «По языку ограничений нет, каждый выбирает сам»

Украинские фигуристы Даренский и Голиченко заявили, что им не запрещали говорить на русском языке на Олимпиаде

Украинские фигуристы Софья Голиченко и Артем Даренский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, сообщили, что им не запрещали общаться на русском языке на Олимпиаде в Пекине.

«Можем ли мы общаться с русскими? Нас предупредили, что лучше вообще не контактировать с иностранцами из-за коронавирусных ограничений», — сказал Даренский.

«Но по языку никаких ограничений нет. Каждый спортсмен сам выбирает, на каком языке общаться», — добавила Голиченко.

Напомним, украинские фигуристы Александра Назарова/Максим Никитин, выступающие в танцах на льду, после проката на командном турнире Олимпийских игр-2022 отвечали на вопрос украинского телевидения о выступлении на русском языке. С российскими журналистами украинцы также поговорили на русском языке. Также на русском с журналистами общался и Максим Никитин, который представляет Украину в мужском одиночном катании.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко не стал отвечать на вопрос российских журналистов о запрете говорить на русском. На вопросы он отвечал на английском.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.