Гербольдт похвалила Кондратюка за выступление в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине

Призер чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на выступление россиянина Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира.

«Отличный дебют Марка. Молодец, что справился с нервами. Выступать первым и вести команду за собой всегда очень волнительно и сложно. Спортсмены вообще очень суеверные люди: как начнешь, так и дальше пойдет все выступление. Ждем пары, девочек, а также произвольной программы. Наши фигуристы лучшие на планете! Всем все под силу. Нужно только ждать и верить в результат», — сказала Гербольдт «СЭ».

Первое место занял американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).

Таким образом, Кондратюк принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.