Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:35

«Наши фигуристы лучшие на планете!» Гербольдт — о прокате Кондратюка в командном турнире

Гербольдт похвалила Кондратюка за выступление в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине
Микеле Антонов

Призер чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на выступление россиянина Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира.

«Отличный дебют Марка. Молодец, что справился с нервами. Выступать первым и вести команду за собой всегда очень волнительно и сложно. Спортсмены вообще очень суеверные люди: как начнешь, так и дальше пойдет все выступление. Ждем пары, девочек, а также произвольной программы. Наши фигуристы лучшие на планете! Всем все под силу. Нужно только ждать и верить в результат», — сказала Гербольдт «СЭ».

Первое место занял американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).

Таким образом, Кондратюк принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Катарина Гербольдт
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Олимпиада 2022: Россия — вторая после ритм-танца в команднике по фигурке. Онлайн-трансляция
Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
Украинская фигуристка Голиченко о запрете говорить на русском: «По языку ограничений нет, каждый выбирает сам»
«У нас нет никаких проблем с другими спортсменами». Ковальчук ответил про скандальный самолет и тесты
Синицина/Кацалапов проиграли американцам в командном турнире. Это добавляет тревоги и перед личным стартом
Кацалапов о столкновении с американцами перед ритм-танцем: «Накипело, весь день это продолжается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кацалапов о столкновении с американцами перед ритм-танцем: «Накипело, весь день это продолжается»

Украинская фигуристка Голиченко о запрете говорить на русском: «По языку ограничений нет, каждый выбирает сам»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости