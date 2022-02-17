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Сегодня, 17:18

Трусова заплакала во время цветочной церемонии награждения фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Кадр трансляции канала «Россия 1».

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 251,73 балла.

После завершения соревнований состоялась торжественная цветочная церемония награждения спортсменок. Россиянка не сдержала эмоций и пустила слезу.

Напомним, что российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Александра Трусова
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