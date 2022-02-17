Трусова заплакала во время цветочной церемонии награждения фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 251,73 балла.
После завершения соревнований состоялась торжественная цветочная церемония награждения спортсменок. Россиянка не сдержала эмоций и пустила слезу.
Напомним, что российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.
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