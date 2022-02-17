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Сегодня, 17:15

«Это очень сильный спортсмен, это очень сильная девочка». Кацалапов сказал слова поддержки в адрес Валиевой

Кацалапов поддержал Валиеву после завершения соревнования одиночниц на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Никита Кацалапов.
Фото AFP

Российский фигурист Никита Кацалапов оценил выступление Камилы Валиевой с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Ученица Этери Тутберидзе лидировала после короткой программы, но совершила несколько серьезных ошибок в произвольной и в итоге стала лишь четвертой.

— Это очень сильный спортсмен, это очень сильная девочка. Под таким давлением все это выдержать дорогого стоит. Сейчас не получилось, ей 15 лет, все впереди — светлое будущее. Мы все это видим, мы все видим, как она катается и что она умеет. Я желаю лично ей самого лучшего, терпеть и выстоять. Сейчас после Олимпийских игр она будет гораздо сильнее, — сказал Кацалапов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

— Думаешь, что это произошло чисто из-за психологии?

— Уверен, что это чисто психологически. Мы все видели, как она каталась на чемпионате России и Европы. Этот человек делал просто максимум в свое удовольствие и катался безупречно. 15 лет, думаю, такой накал страстей со всеми ситуациями, что происходили вокруг, тяжело выдержать. Она достойно каталась, несмотря на все ошибки, она все делала, с помарками, но делала, боролась до последнего. Думаю, все будет дальше хорошо.

Победу на Играх-2022 одержала россиянка Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала еще одна представительница РФ, Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Камила Валиева
Никита Кацалапов
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