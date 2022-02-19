Трусова — о серебре Тарасовой и Морозова: «Лучшие»
Трусова выложила совместное фото с серебряными призерами Игр Тарасовой и Морозовым
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала совместное фото с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые по итогам турнира пар стали серебряными призерами Игр.
«Лушие!» — написала Трусова в Instagram.
Золото завоевала китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (239,88). Тройку замкнул еще один российский дуэт — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).
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