Трусова выложила совместное фото с серебряными призерами Игр Тарасовой и Морозовым

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала совместное фото с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые по итогам турнира пар стали серебряными призерами Игр.

«Лушие!» — написала Трусова в Instagram.

Золото завоевала китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (239,88). Тройку замкнул еще один российский дуэт — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).