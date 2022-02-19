Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:11

Трусова — о серебре Тарасовой и Морозова: «Лучшие»

Трусова выложила совместное фото с серебряными призерами Игр Тарасовой и Морозовым
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала совместное фото с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые по итогам турнира пар стали серебряными призерами Игр.

«Лушие!» — написала Трусова в Instagram.

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Золото завоевала китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (239,88). Тройку замкнул еще один российский дуэт — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
2
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Анастасия Мишина: «Мы не следили за происходящим, были сконцентрированы на произвольной программе»
Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов сказали, что поедут на чемпионат мира
Степанова объяснила, почему не бежит масс-старт на Олимпиаде-2022
Главный матч Олимпиады Россия — Финляндия. Отступать некуда, придется забивать
Суй Вэнцзин и Хань Цун о золоте Олимпиады: «Говорили, что с нашими хрупкими телами ничего не получится»
Морозов: «Все рады своим медалям. В фигурном катании олимпийская награда — вершина карьеры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт считает, что китайская пара заслужила золото на Олимпиаде

Слуцкая считает, что российские пары выступили намного красивее китайцев на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости