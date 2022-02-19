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Сегодня, 18:10

Гербольдт считает, что китайская пара заслужила золото на Олимпиаде

Евгений Петров
Корреспондент

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Победили китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции.

«Китайцы были достойны, — цитирует Гербольдт «Чемпионат.com». — Победа этой пары была ожидаема. У Тарасовой и Морозова был лучший прокат за последние несколько лет. Их олимпийский опыт, опыт тренеров, которые вели ребят, помог выступить сегодня на таком уровне.

Мишина и Галямов уже второй сезон показывают свою надёжность и стабильность. Тем не менее они дебютанты на этих играх, и здорово, что ребята не дрогнули. Несмотря на то что откатали еще. две программы в командном турнире, у них хватило и сил на личный прокат — это здорово".

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4616851-gerboldt-kitajcy-dostojny-zolota-u-tarasovoj-i-morozova-luchshij-prokat-za-neskolko-let.html
Олимпиада
Катарина Гербольдт
Суй Вэньцзин
Хань Цун
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