Гербольдт считает, что китайская пара заслужила золото на Олимпиаде

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Победили китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции.

«Китайцы были достойны, — цитирует Гербольдт «Чемпионат.com». — Победа этой пары была ожидаема. У Тарасовой и Морозова был лучший прокат за последние несколько лет. Их олимпийский опыт, опыт тренеров, которые вели ребят, помог выступить сегодня на таком уровне.

Мишина и Галямов уже второй сезон показывают свою надёжность и стабильность. Тем не менее они дебютанты на этих играх, и здорово, что ребята не дрогнули. Несмотря на то что откатали еще. две программы в командном турнире, у них хватило и сил на личный прокат — это здорово".

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.