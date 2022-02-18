Щербакова заявила, что хочет поехать на чемпионат мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о дальнейших целях после победы на Олимпиаде в Пекине.

«На чемпионат мира хочется. У меня сейчас даже нет ощущения, что соревнования закончились. Нет ощущения законченной работы. Пока так. У нас еще Кубок Первого канала.

Завтра тренировки перед показательными. Надо вспомнить их. В последний раз катала показательные перед чемпионатом Европы. Загадывать про новые титулы не буду. Надо продолжать работать», — сказала Щербакова.

Также она рассказала о поддержке, которую получала во время Игр.

«Лично не встречались с Алиной Загитовой. Но она мне писала, поддерживала во время Олимпиады. Это приятно. Мы хорошо общаемся. Не настолько близки с Натаном Ченом, но я его видела перед разминкой. Может быть, и это придало сил. Не знаю. Мы ехали с ним в одном автобусе».

По итогам двух программ Щербакова набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третья - Каори Сакамото из Японии (233,13).