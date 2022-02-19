Трусова и Уно исполнили параллельный кантилевер на тренировке показательных номеров на Олимпиаде

19 февраля на Олимпиаде в Пекине прошла тренировка показательных номеров фигуристов.

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Шома Уно исполнили параллельный кантилевер. Видео опубликовала сама Трусова в Instagram.

По итогам личного турнира Трусова стала второй, набрав по сумме выступлений 251,73 балла. Уно по итогам соревнований одиночников стал бронзовым призером (293,00).

Показательные выступления фигуристов состоятся завтра, 20 февраля.