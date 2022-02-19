Трусова и Уно исполнили параллельный кантилевер на тренировке показательных номеров на Олимпиаде
19 февраля на Олимпиаде в Пекине прошла тренировка показательных номеров фигуристов.
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Шома Уно исполнили параллельный кантилевер. Видео опубликовала сама Трусова в Instagram.
По итогам личного турнира Трусова стала второй, набрав по сумме выступлений 251,73 балла. Уно по итогам соревнований одиночников стал бронзовым призером (293,00).
Показательные выступления фигуристов состоятся завтра, 20 февраля.
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