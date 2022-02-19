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Сегодня, 14:47

Трусова и Уно исполнили параллельный кантилевер на тренировке показательных номеров на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

19 февраля на Олимпиаде в Пекине прошла тренировка показательных номеров фигуристов.

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Шома Уно исполнили параллельный кантилевер. Видео опубликовала сама Трусова в Instagram.

Публикация от Russian rocket? (@trusova_sasha_team)

По итогам личного турнира Трусова стала второй, набрав по сумме выступлений 251,73 балла. Уно по итогам соревнований одиночников стал бронзовым призером (293,00).

Показательные выступления фигуристов состоятся завтра, 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Шома Уно
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