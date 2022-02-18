Известный телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Я не специалист в фигурном катании. И отношусь к этому виду спорта, как и многие мужики, с эстетической точки зрения. Вчера было три драмы. Весь шум с Камилой Валиевой затмил золото Щербаковой и прекрасное выступление Трусовой, — сказал Соловьев «СЭ». — Главное — у нас золотая медаль. Но когда девочка прыгает пять четверных и становится серебряным призером... И Сашины эмоции, что у всех есть золотая медаль, а у меня нет, понять можно. Это настолько по-человечески понятно. Больно и обидно! А с другой стороны, Щербакова, завоевавшая золото, всегда была в тени Камилы. А то все говорили о Валиевой. А в чем виноваты другие спортсмены? Они великолепно выполнили свою работу».

Также Соловьев считает, что в фигурном катании должны вручаться медали за каждую программу.

«Получается, что все три хороши по-своему. Но у каждой из них в чем-то украли радость и счастье. Если бы была возможность вручить три золота... Чем не вариант? Когда-то за каждую дисциплину выдавали отдельную медаль: вот тебе золото за короткую программу, а вот тебе золото за произвольную. Как это делается у гимнасток: отдельно за снаряды и отдельно абсолютом», — добавил Соловьев.

Ранее, 17 февраля, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева по итогу двух программ стала лишь четвертой.