Российский композитор Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на итоги женской произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я за Камилу очень переживал и болел. Почему-то еще до ее выступления казалось, что что-то будет не так. Все эти дни я не знаю, что с ней делали. Я боялся очень за нее, — сказал Пресняков «СЭ». — Уже в начале она приземлилась неудачно, а дальше пошли падения за падениями. Сердце болело! Очень переживал. Но победа нашего фигурного катания впечатляющая. Сегодня была радость со слезами на глазах. Камила талантливее всех. У Трусовой тоже истерика случилась. Она здорово откаталась, а у Щербаковой оказалось больше очков. Конечно, все Саша сказала сегодня сгоряча. Трудно, но надо радоваться за подругу. Так или иначе мы смогли доказать, что у нас женское фигурное катание выше на голову, чем у других».

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.