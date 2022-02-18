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Сегодня, 10:30

«Сердце болело!» Пресняков — о выступлении Валиевой

Пресняков-старший высказался о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский композитор Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на итоги женской произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Я за Камилу очень переживал и болел. Почему-то еще до ее выступления казалось, что что-то будет не так. Все эти дни я не знаю, что с ней делали. Я боялся очень за нее,  — сказал Пресняков «СЭ». — Уже в начале она приземлилась неудачно, а дальше пошли падения за падениями. Сердце болело! Очень переживал. Но победа нашего фигурного катания впечатляющая. Сегодня была радость со слезами на глазах. Камила талантливее всех. У Трусовой тоже истерика случилась. Она здорово откаталась, а у Щербаковой оказалось больше очков. Конечно, все Саша сказала сегодня сгоряча. Трудно, но надо радоваться за подругу. Так или иначе мы смогли доказать, что у нас женское фигурное катание выше на голову, чем у других».

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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