Морозов: «В планах есть продолжение карьеры»

Морозов завил, что после серебра Олимпиады в Пекине чувствует эмоциональную пустоту и намерен продолжить карьеру

Российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, занявшая второе место на Олимпиаде в Пекине, поделилась эмоциями после произвольного проката.

Морозов: — Сейчас уже чувствуем, что можем выдохнуть. Внутри пустота эмоциональная. Хочется прийти в себя и насладиться этим моментом. Мы выполнили свою задачу, сделали все, что могли.

Тарасова: — Я счастлива. Эти эмоции огромное количество сил забирает. Мы тут долго ждали соревнований, держали эмоции в себе. После такого происходит взрыв.

Морозов: — Не скажу, что все решил четверной подкрут. Здесь фактор лояльности судей. Отсутствие прыжка сыграло роль.

Думаю, Тихонов говорил что серебро хорошо для завершения олимпийского цикла. Что дальше? Посмотрим, следующий цикл начинается со следующего сезона. Начнем ли следующий? Дайте этот закончить, впереди еще кубок Первого канала. В планах есть продолжение карьеры.

Напомним, золото выиграла китайска пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (239,88). Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими (237,71).