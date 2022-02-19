Тренер Тарасовой и Морозова рассказал, завершит ли пара профессиональную карьеру после Олимпиады-2022

Алексей Тихонов, тренер тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, оценил серебряную медаль спортсменов на турнире спортивных пар на Олимпиаде-2022.

— Закончить с олимпийским золотом свою спортивную карьеру намного звонче и приятнее, чем с серебром. Но для меня это серебро имеет соотношения к золоту. Очень трудно они выбирались из своего катания. Что-то не хватало, где-то ошибались. С утра я думал, что будет золото. Женя с Вовой последние три поддержки сделали не на такой высокой скорости, как на тренировках. Эмоции и накал на Олимпиаде влияют. Практически вместе с Вовой поднимал Женю в конце. Китайцы, несмотря на ошибку, были поживее.

— Получается, что все по делу?

— Если бы я судил, то расставил бы так. Дома помогают не только стены, но и судьи. Они заслужили своим катанием это. Они 15 лет делают это для страны, для судей. И Вова с Женей заслужили. Сегодняшний результат — невероятно высокий. Это серебро с золотым отливом. Поздравляю их! Я верил, что два чистых проката случатся именно на Олимпиаде.

— Тренерский штаб подводил к пику формы...

— Да, конечно. Здесь все по делу. Настя с Сашей были немного зажаты.

— Тарасова и Морозов завершают карьеру?

— Я не знаю. Ключевое — их мнение. Я бы хотел, чтобы они еще покатались. Захотят ли они — вот вопрос. Количество работы — это что-то нечеловеческое. Если бы мы с Марией Петровой столько тренировались в своё время, то были бы непобедимы. Мир не стоит на месте. Нужно проделывать колоссальную работу, чтобы так чисто выступить.

Пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (239,88 балла). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла), третьи — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла).