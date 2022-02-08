Слуцкая считает, что Щербакова могла заменить Валиеву в командном турнире на Олимпиаде

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая отреагировала на победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Первые победы наших спортсменов. Наша команда фигуристов стала олимпийскими чемпионами! Ура! Это уже второе олимпийское золото в командных соревнованиях с 2014 года. Это действительно очень здорово!

Но мне осталось непонятно, почему не сделали замену и не дали возможность нашим другим очень достойным спортсменам показать себя... Нет сомнений, что Анечка Щербакова, действующая чемпионка мира, откатала бы произвольную программу. Танцевальная пара Степанова/Букин, которой не повезло на прошлой Олимпиаде, могла бы достойно выступить и также забрать олимпийское золото. Кроме того, у нас был большой задел благодаря спортивной паре и Марку... Наша команда в любом случае выиграла бы.

Мне безумно жаль, потому что я считаю, что Аня Щербакова и Саша с Ваней были действительно достойны выступить в команде и стать чемпионами в командном первенстве», — написала Слуцкая в Instagram.

Сборная России не использовала замены во время командного турнира по фигурному катанию. За команду выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.