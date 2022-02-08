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Сегодня, 10:52

Тарасова — о результатах мужской короткой программы на ОИ: «Седьмое место? Прекрасно! Это начало»

Тарасова отреагировала на выступления российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала корреспонденту «СЭ» результаты российских фигуристов после мужской короткой программы на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Наши хорошо откатали! Не без ошибок, но хорошо. Мы не ехали за первым местом в мужском одиночном. Седьмое место? Прекрасно! Это только начало. Они молодые, все впереди», — сказала Тарасова «СЭ».
По итогам короткой программы, которая прошла 8 февраля, Евгений Семененко занял седьмое место (95,76), Марк Кондратюк находится на 15-й позиции (86,11),Андрей Мозалев — на 23-й позиции (77,05).

Лидирует американец Натан Чен (113,97). Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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