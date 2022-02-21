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Сегодня, 19:49

Кондратюк рассказал о своих эмоциях после Олимпиады в Пекине

Фигурист Кондратюк рассказал о своих эмоциях после Олимпиады в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих эмоциях после завершения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

— Какие сейчас эмоции?
— В целом радостные. Необычное мероприятие. Рад стать его частью.

— Что скажете про планы о выполнении сальхова?
— Это тот элемент, который никто никогда в истории не исполнял. Просто хотелось попробовать. Не знаю, получится ли он у меня когда-либо вообще, но уверен, что кто-нибудь его сделает.

— Не больно было?
— Мы падаем очень много раз, поэтому привыкаешь.

— Как провел эти дни?
— Спокойно, гулял по Москве. Тяжеловато было находиться долгое время взаперти. Просто хотелось выйти погулять.

— Узнавали?
— Бывало.

— Фотографировался?
— В том числе.

— Ощущал себя звездой?
— Не хочу себя ощущать звездой. Такой же человек.

По итогам личного турнира на Олимпийских играх в Пекине Кондратюк занял 15-е место, набрав за короткую и произвольную программы 248,82 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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