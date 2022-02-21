Фигурист Кондратюк рассказал о своих эмоциях после Олимпиады в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих эмоциях после завершения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

— Какие сейчас эмоции?

— В целом радостные. Необычное мероприятие. Рад стать его частью.

— Что скажете про планы о выполнении сальхова?

— Это тот элемент, который никто никогда в истории не исполнял. Просто хотелось попробовать. Не знаю, получится ли он у меня когда-либо вообще, но уверен, что кто-нибудь его сделает.

— Не больно было?

— Мы падаем очень много раз, поэтому привыкаешь.

— Как провел эти дни?

— Спокойно, гулял по Москве. Тяжеловато было находиться долгое время взаперти. Просто хотелось выйти погулять.

— Узнавали?

— Бывало.

— Фотографировался?

— В том числе.

— Ощущал себя звездой?

— Не хочу себя ощущать звездой. Такой же человек.

По итогам личного турнира на Олимпийских играх в Пекине Кондратюк занял 15-е место, набрав за короткую и произвольную программы 248,82 балла.