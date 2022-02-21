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Сегодня, 19:58

Фигуристы Степанова и Букин рассказали об атмосфере на Олимпиаде в Пекине

Артем Бухаев
Корреспондент

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, остались довольны своим выступлением на Олимпийских играх в Пекине.

— В Пекине вы почувствовали олимпийскую атмосферу на себе?

— Конечно, почувствовали. Как только мы туда попали, она на нас нахлынула. Мы очень рады, что мы смогли, успели за этот короткий срок насладиться. Хотелось остаться, посмотреть другие виды, но достаточно строгие правила. Лучше надо уехать домой.

— Насколько было тяжело вкатиться?

— Четко помню, что в первый день соревнований мы не очень сильно нервничали. А вот в произвольной программе пришлось понервничать. Для всех это был день особенно нервный, это более сложная программа, больше нюансов, поэтому и нервов больше.

— Хохловский критиковал судейство. Вы почувствовали на себе это?

— Мы не слышали этих слов. Мы рады, что мы там выступили, рады, что получили этот опыт. Рады, что выступили на Олимпиаде.

— Есть понимание насчет Кубка Первого канала?

— Пока что нет.

По итогам двух выступлений Степанова и Букин заняли шестое место. Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Олимпиада
Александра Степанова/ Иван Букин
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