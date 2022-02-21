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Сегодня, 19:38

Тренер Минчук: «Отдых? У нас его нет»

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев

Тренер по фигурному катанию и ассистент Тамары Москвиной Артур Минчук прибыл в составе делегации сборной России рейсом из Пекина в Москву.

— Все отлично, все супер. Дома, самое главное. Все приехали, все хорошо.

— Такую встречу ожидали?

— Такую большую, наверное, нет. Думаю, что все обрадуются. Тяжелый был.

— Почему тяжелый был рейс?

— Нет, не рейс, просто все давно не были дома, соскучились. Поэтому все будут рады.

— Будет отдых или сразу на тренировки?

— Сразу. У нас нет отдыха. С вами пообщаться — и работать.

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