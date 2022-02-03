«Ничего не меняется». Кондратюк ответил на вопрос о здоровье Коляды

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на просьбу корреспондента «СЭ» пожелать здоровья Михаилу Коляде, который из-за коронавируса пропускает Олимпиаду-2022.

— Марк, может, хоть пожелаешь здоровья Коляде? Одной фразой?

— Ничего не меняется. Это одна фраза, — заключил фигурист.

По-видимому, чемпион России имел в виду запрет на общение с журналистами, который ввела Федерация фигурного катания России.

Сегодня Кондратюк вышел на тренировку командного турнира от сборной России, что может означать его участие в турнире. Состав на короткие программы у мужчин, пар и танцоров будет объявлен сегодня.