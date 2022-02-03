«Ничего не меняется». Кондратюк ответил на вопрос о здоровье Коляды
Российский фигурист Кондратюк рассказал о здоровье Коляды
Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на просьбу корреспондента «СЭ» пожелать здоровья Михаилу Коляде, который из-за коронавируса пропускает Олимпиаду-2022.
— Марк, может, хоть пожелаешь здоровья Коляде? Одной фразой?
— Ничего не меняется. Это одна фраза, — заключил фигурист.
По-видимому, чемпион России имел в виду запрет на общение с журналистами, который ввела Федерация фигурного катания России.
Сегодня Кондратюк вышел на тренировку командного турнира от сборной России, что может означать его участие в турнире. Состав на короткие программы у мужчин, пар и танцоров будет объявлен сегодня.
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