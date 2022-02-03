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Сегодня, 09:38

Кондратюк вышел на тренировку от сборной России в олимпийском командном турнире

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк принял участие в тренировке перед командным турниром Олимпиады. Официально состав все еще не назван.

Как стало известно «СЭ», состав сборных на командный турнир фигуристов в Пекине объявят 3 февраля после 21.00 по местному времени (16:00 мск). Ранее, согласно правилам ISU, дедлайн стоял на 10.00 по местному (5.00 мск).

Чемпион России и Европы исполнял под музыку короткую программу и сделал чисто четверной тулуп, тройной аксель (с трудностями на выезде) и чисто каскад четверной сальхов + тройной тулуп.

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Марк Кондратюк
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